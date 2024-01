Es war ein schockierender Vorfall, der sich an der Straße „Gleisdreieck“ in Essen zugetragen hat. Ein 13 Monate alter Junge wurde durch eine Hunde-Attacke schwer verletzt. Mehrfach biss der Hund – womöglich ein Molosser-Mix – dem Kleinkind in den Kopf.

Ebenso schockierend wie der Hunde-Angriff und die Verletzungen war das Verhalten des Hundehalters. Der rief den Hund einfach zu sich und verschwand dann mit dem Vierbeiner, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder sonst irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen.

Essen: 13 Monate altes Kind schwer verletzt

Ereignet hat sich der dramatische Vorfall am Freitag, 5. Januar, gegen 17 Uhr im Essener Stadtteil Stoppenberg (DER WESTEN berichtete ausführlich). Der 13 Monate alte Junge war dort mit seiner Pflegemutter in der Nähe eines Hundevereins unterwegs, als plötzlich ein Hund aus einem Waldweg auf das Kleinkind zugerannt kam. Das Tier sprang den Jungen an, sodass dieser zu Boden fiel, und biss ihm anschließend mehrfach ins Gesicht.

Als der Besitzer ebenfalls aus dem Waldweg kam und aus der Ferne „Komm!“ rief, ließ der Hund von dem Jungen ab und begab sich zu dem jetzt gesuchten Mann. Dieser und der Hund gingen einfach davon. Das Kind wurde ins Krankenhaus gebracht.

Hundehalter trug goldenen Siegelring

In den vergangenen Wochen verfolgten die Ermittler der Kriminalpolizei Essen zahlreiche Hinweise und gingen verschiedensten Spuren nach. Dies führte bisher jedoch noch nicht zur Identifizierung des unbekannten Hundehalters. Gemeinsam mit Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) wurde nun ein Phantombild des Unbekannten angefertigt.

Die Polizei Essen sucht mit einem Phantombild diesen Mann und bittet um Hinweise.

Die Kriminalpolizei Essen sucht nach Hinweisen, um den flüchtigen Hundehalter identifizieren zu können. Zeugen beschrieben ihn als 30 bis 45 Jahre alt, zwischen 170 und 175 cm groß mit einer muskulösen/dicklichen Statur bei einem geschätzten Gewicht von 100 kg. Er soll einen schwarzen, langen und buschigen Bart sowie einen Militär-Haarschnitt getragen haben. Er habe ein südländisches Erscheinungsbild und soll Deutsch mit einem Akzent gesprochen haben. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Wellensteyn-Jacke, eine dunkle Hose und einen auffälligen goldenen Siegelring getragen.

Bei seinem Hund soll es sich um einen schwarzen Molosser-Mix handeln. Dieser soll einen weißen, ovalen Fleck an der rechten Brust haben.

Du kannst der Polizei Hinweise zu dem Mann geben? Dann melde dich unter Tel. 0201/829-0 bei der Polizei Essen.