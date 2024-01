Hund in Essen geht brutal auf Baby los – die Reaktion des Halters schockiert

Unglaublich, aber ein Hund in Essen ist brutal auf ein Baby losgegangen. Mehrfach wurde dem kleinen Kind in den Kopf gebissen. Erst nach einem kurzen Kommando ließ der Hund von seinem Opfer ab. Aber anstatt zu helfen, sorgte die Reaktion des Halters für Erstaunen. Die Mutter des Babys ist schockiert. So lief der Angriff ab.

Hund in Essen geht auf Baby los

Es war ein Freitagabend (5. Januar) als sich eine Mutter mit ihrem 13 Monaten alten Sohn vor dem Haupteingang eines Hundesportvereins am Gleisdreieck aufhielt. Plötzlich soll ein ihr unbekannter Hund von außerhalb des Vereinsgeländes auf ihren Sohn zugelaufen sein und biss zu. Mehrmals biss der Hund dem Baby in den Kopf. Daraufhin stürzte die Mutter auf den Hund zu und schlug auf das Tier ein.

Laut der Polizei ließ der Hund erst von dem Kind ab als ein unbekannter Mann „Komm“ rief. Der Halter und sein Hund verschwanden daraufhin in den gegenüberliegenden Wald. Das 13 Monate alte Baby wurde bei dem Hunde-Angriff schwer verletzt.

Hund in Essen: Polizei sucht dringend nach Zeugen

Laut der Polizei Essen könnte es sich bei dem Hund um einen Boxer-Molosser-Mix handeln. Das Tier hat auf seinem vorderen rechten Bein einen großen weißen Fleck.

Über den Hundehalter ist bisher bekannt, dass er ca. 170 cm groß gewesen ist. Der Mann wurde mit dunklen Haaren und einem langen Bart beschrieben. Außerdem soll er eine graue Hose sowie eine schwarze Wellensteyn Jacke getragen haben. Nach Informationen der Polizei soll der Unbekannte mit einem südländischen Akzent gesprochen haben.

Jetzt sucht die Polizei Essen dringend nach Zeugen. Insbesondere Hundehalter, die im Bereich Gleisdreieck und den umliegenden Grünanlagen oder Waldflächen spazieren gehen, werden darum gebeten, ihre Augen offenzuhalten.

Wenn dir der beschriebene Hund sowie der Hundehalter bekannt sind, dann melde dich bitte bei der Polizei Essen unter der 0201/829-0.