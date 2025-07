Kunden von Rewe, Edeka und Co. schauen ins Regal – jetzt passiert es schon wieder

Naschkatzen aufgepasst! Nachdem Milka kürzlich den Inhalt seiner Produkte angepasst hat, folgt nun der nächste Schlag bei Rewe, Edeka und Co. Denn auch in der Müsli-Abteilung findest du jetzt Produkte mit weniger Inhalt zum selben Preis.

Peter Kölln passt die Menge des schokoladenhaltigen Müslis ebenfalls an. Jetzt äußert sich CEO Friederike Driftmann zu der Veränderung und nennt Gründe für diesen drastischen Schritt.

Rewe, Edeka und Co. erwartet Neuerung

In einem Instagram-Reel sagt sie, dass der stark gestiegene Kakaopreis dem Unternehmen zu schaffen macht. „Er war jahrelang sehr stabil und hat sich insbesondere in den letzten ein bis zwei Jahren steil nach oben entwickelt“, heißt es dort. Andere Unternehmen trafen deshalb schon Maßnahmen, die Kunden bei Rewe, Edeka und Co. bereits am Schokoladenregal festgestellt haben dürften (>>> hier mehr dazu lesen).

Gründe für die steigenden Kakaopreise seien extreme Wetterverhältnisse und die damit zusammenhängenden Ernteausfälle. „In diesem Jahr haben wir wirklich alles dafür getan, um den Herausforderungen durch interne Maßnahmen entgegenzutreten“, erklärt Driftmann. Die Verteuerung habe allerdings dafür gesorgt, dass man viele Müslis nicht mehr kostendeckend produzieren könne. Das hat Auswirkungen für Kunden von Rewe, Edeka und Co.

Das müssen Kunden wissen

„Um garantieren zu können, dass eure Lieblingsmüslis weiterhin im Supermarkt zu finden sind, haben wir mit unseren Partner*innen uns dazu entschieden, die Größe der Verpackungen unserer schokoladenhaltigen Müslis in der Faltschachtel zu verkleinern.“ Das ist laut Driftmann nicht die erste Anpassung, doch jetzt passiert es schon wieder. Nach Angaben der Verbraucherzentrale zahlen Kunden jetzt für 500 Gramm 3,79 Euro anstatt für 600 Gramm.

Damit wolle man die Qualität der Produkte sicherstellen. Auf den Verpackungen, die betroffen sind, sollen Kunden von Rewe, Edeka und Co. einen Hinweis über die Anpassung finden. Aufgrund dieser Produktanpassung gab es nach Angaben vom „Hamburger Abendblatt“ zuletzt einen geringen Warenbestand bei Rewe. Der dürfte sich nun allerdings legen.