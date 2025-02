Aldi, Edeka und Co.: Kunden-Schock an Regalen – „Wohin soll das führen?“

Wer genießen will, muss blechen – das scheint die Devise bei Aldi, Edeka und anderen Märkten zu sein! Schokolade ist überall teurer als sonst, egal, in welchem Supermarkt oder Discounter man als Kunde einkaufen mag. Bislang fiel die rabiate Preiserhöhung eher bei Eigenmarken und No-Name-Schokoladensorten auf, inzwischen sind aber auch beliebte Tafeln von Markenherstellern im Preis gestiegen.

Kunden sind wütend – und das völlig zu Recht. Wer beispielsweise für einen Kindergeburtstag Schokolade oder Süßigkeiten einkaufen will, muss bei Aldi, Edeka und anderen Läden tief in die Tasche greifen. Ein Skandal, wenn es nach vielen Kunden geht!

Aldi, Edeka und Co.: Kunden-Schock an Regalen

Milka hatte bereits die beliebten Tafeln in der klassischen Größe von 1,49 Euro auf 1,99 Euro verteuert. Auch Alternativen wie Lindt oder Ritter Sport sind verdammt teuer geworden. Als Hauptgrund für die Preissteigerungen nennen Experten schlechte Ernten und einen gestiegenen Kakaopreis.

Zwar nehmen Kunden diverse Gründe zur Kenntnis. Doch Verständnis zeigen die wenigsten! So kommentierte ein Leser dieses Portals unter unserem Artikel bei MSN: „Nicht genug, dass der Preis bei einigen Herstellern ständig nach oben geht. Nein, im Zuge der Preiserhöhung werden dann ebenfalls die Füllmengen reduziert. Wohin soll das führen?“

„Wohin soll das führen?“

Eine andere Kundin pflichtet ihm bei, schreibt wütend: „Jede Preiserhöhung kann man mit einem Grund rechtfertigen. Aber ob die Gründe jeweils stimmen, kann der Verbraucher in den wenigsten Fällen nachprüfen. Ich glaube, bei mindestens 80 Prozent der Preissteigerungen ist die Gier auf einen größeren Gewinn die Ursache und nicht die vorgeschobenen Gründe der Industrie und des Handels.“

Ein anderer Kunde schlägt in die gleiche Kerbe, will den Fokus aber auf einen anderen Aspekt lenken: „Die Weltmarktpreise für Kakao und anderes werden künstlich an den Terminbörsen durch Spekulanten verteuert. Außerdem sollten mal die Schokoladen-Hersteller Angaben zum realen Kakaogehalt machen, das sind nur Cent-Beträge.“ Bleibt zu hoffen, dass die Ernten bald besser ausfallen und der Kakaopreis wieder sinkt – damit die Schokolade in den Regalen endlich wieder günstiger wird…