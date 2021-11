Die Polizei in Essen entdeckte etwas Gefährliches. (Symbolbild)

Essen: Polizisten beobachten Teenager – was er dabei hat, ist äußerst gefährlich

Essen. Unfassbar, was ein 17-Jähriger am Hauptbahnhof Essen bei sich trug!

Die Bundespolizei ist am Samstag gegen 6 Uhr am Hauptbahnhof in Essen unterwegs gewesen, als ihnen ein Teenager auffiel. Denn der wechselte plötzlich die Richtung, als er die Beamten erblickte.

Essen: Teenager wirft Gegenstand weg

Die Polizei verfolgte den Teenager. Dabei beobachtete sie, wie der Oberhausener etwas aus seiner Jackentasche nahm und es fallen ließ. Sofort stellten die Beamten den Gegenstand sicher.

Dieses Messer nahm die Polizei dem Teenager in Essen ab. Foto: Bundespolizei

Dabei handelte es sich um ein Einhandmesser. Anschließend stellten die Beamten den 17-Jährigen und brachten ihn zu den Räumen der Bundespolizei am Hauptbahnhof Essen.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Nach Überprüfung seiner Personalien fanden sie heraus, dass der 17-Jährige von der Staatsanwaltschaft Bochum wegen Sachbeschädigung und von der Staatsanwaltschaft Essen wegen schweren Raubs zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war.

Danach konnte der 17-Jährige wieder den Heimweg antreten. Die Bundespolizisten in Essen leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. (ldi)