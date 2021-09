Essen: Mann (36) gibt 18-Jähriger eine Kopfnuss – der Grund macht sprachlos

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Essen. Einfach nur dreist, was sich ein 36-Jähriger am Hauptbahnhof in Essen geleistet hat. Dort soll er einer 18-Jährigen eine Kopfnuss gegeben haben. Auch die Polizei konnte den Mann zunächst nicht beruhigen.

Die Bundespolizei wurde daraufhin am Hauptbahnhof Essen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gerufen. Ein 36-Jähriger soll einer 18-Jährigen ein Kompliment gemacht haben. Statt Begeisterung gab es aber einen Korb. Dann eskalierte es.

Essen: Mann gibt junger Frau eine Kopfnuss – der Grund ist unfassbar

Das konnte der Mann nicht verkraften. Er bespuckte die Frau und versuchte ihr eine Kopfnuss zu verpassen.

Der Mann wurde von der hinzugerufenen Polizei aufgefordert, den Bahnhof zu verlassen. Das tat er jedoch nicht. Die Beamten begleiteten den Mann bis zum Ende des Bahnhofsgeländes. Plötzlich forderte er die Polizisten zum Eins-gegen-Eins-Kampf auf!

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Essen: Mann fordert Polizei zum Kampf aus

Dann griff er auch noch einen der Beamten an. Doch der Mann konnte überwältigt werden. Auch auf dem Weg zur Wache leistete er weiterhin Widerstand.

Ein Alkoholtest ergab: 2,1 Promille! Um sich selbst und andere zu schützen wurde der Mann in Polizeigewahrsam gebracht. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein.

