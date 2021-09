Essen: Schock! Traditions-Kneipe muss schließen, doch Wirt hat jetzt DIESEN Plan – „Was anderes kommt nicht in Frage“

Essen. Traurige Nachrichten aus Essen: Ein Kult-Lokal muss für immer seine Pforten schließen. Doch der Wirt hat bereits einen neuen Plan.

Seit fast 15 Jahren betreibt Asmir Hodzic die „Talschänke“ in Essen-Bedingrade. Bald ist Feierabend. Ende Dezember 2021 wird dort das letzte Bier über den Tresen gehen. Das Lokal ist mit der Zeit zu einer echten Institution weit über die Stadtgrenze hinaus geworden.

Essen: Traditions-Lokal muss für immer seine Pforten schließen

Ganz freiwillig gibt Betreiber Asmir Hodzic seine geliebte Kneipe aber nicht ab. Doch der Pachtvertrag wurde zum Jahresende gekündigt. „Man hat die Pandemie überstanden und dann kommt sowas. Ich bin sehr enttäuscht“, erklärt er gegenüber DER WESTEN.

Das Objekt steht jetzt für 1,2 Millionen Euro im Internet zum Verkauf. „Gaststätte mit Wintergarten, Ausschank, Biergarten und separater Wohnung im grünen Hexbachtal“ – so wird die Immobilie dort angepriesen.

Die „Talschänke“ macht Ende des Jahres dicht. Foto: Asmir Hodzic

Essen: Wirt hat nach Schließung einen neuen Plan

Ein großer Pluspunkt ist die Lage, auf die ausdrücklich verwiesen wird: „Die idyllisch gelegene Immobilie mit separater Wohnung liegt im Naturschutzgebiet des wunderschönen Hexbachtals im Drei-Städte-Eck Essen-Mülheim-Oberhausen. Umgeben von Wiesen, Feldern und Wäldern beginnt die Erholung direkt vor der Tür.“

Ob der Besitzer das Gasthaus tatsächlich verkauft oder doch lieber vermietet, ist laut Asmir Hodzic noch offen. Er selbst jedenfalls hätte mit der „Talschänke“ gerne noch weiter gemacht. „Ich musste es meinen Leuten gegenüber auch sagen. Ich habe Festangestellte, ich habe Aushilfen. Ich musste denen das irgendwie vermitteln. Das war eine tränenreiche halbe Stunde“, erklärt der Vollblut-Gastronom.

Die „Talschänke“ hat in der Außengastronomie Platz für 130 Menschen. Foto: Asmir Hodzic

Essen: Lokal punktet mit idyllischer Lage

Die „Talschänke“ hat insgesamt Platz für rund 250 Menschen – 120 Plätze drinnen und 130 Plätze draußen. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Suppen, Salate, Schnitzel, Steaks, Nudeln und Pizza. „Man hat sich in den 15 Jahren einen Namen gemacht und dann kommt so ein Schlag ins Gesicht“, bedauert Asmir Hodzic.

Doch aufgeben kommt für den Gastronom nicht infrage. Er beschäftigt sich schon mit seiner Zukunft – denn ein Leben ohne die Gastronomie kann er sich einfach nicht vorstellen. „Ich habe zwei bis drei Lokale in Aussicht, aber ich möchte schon hier in der Nähe bleiben. Ich bin Gastronom mit Leib und Seele. Was anderes kommt für mich nicht in Frage“, stellt er klar.

Die „Talschänke“ wurde bei einem Voting von DER WESTEN-Leser im Jahr 2018 zum besten Biergarten in Essen gekürt>>> (cf)