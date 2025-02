Essen: Grugapark motzt Parkleuchten auf – doch Besucher meckern: „Sehr schade“

Tolle Nachrichten für Freunde bunter Lichter aus Essen. Das „Parkleuchten“ im Grugapark hat eine neue Attraktion!

Wie die Veranstalter am Montag (3. Februar) mitteilten, können sich die Besucher an der Wegkreuzung bei den Mammutbäumen über ein magisches Erlebnis freuen. Doch die Reaktionen auf die Neuigkeit sind gespalten.

Grugapark präsentiert magische Attraktion

Fantasy-Fans aufgepasst! Beim „Parkleuchten“ ist plötzlich der Drache los. Kurz nach dem Halbzeitpfiff des Lichtkunst-Events begeistert ein dreiköpfiger Drache die Besucher im Essener Grugapark. Des einen Freud ist jedoch des anderen Leid.

Denn während der ein oder andere schon zufällig in den Genuss der beweglichen Figur kam, ärgern sich andere, dass sie die Attraktion verpasst haben. „Ich finde es sehr schade, dass diese Attraktion erst so spät kommt“, schreibt eine Mutter, die gerne in den Genuss des mystisch beleuchteten Drachen gekommen wäre. Sie habe zwar eine Dauerkarte, könne aber mit ihrem Kleinkind nur sehr früh kommen. Und da es mittlerweile um 17 Uhr nicht mehr so dunkel wäre wie zu Beginn des Events, habe sie keine Möglichkeit die Attraktion in voller Pracht zu sehen.

Außerdem empfinde sie es aus einem anderen Grund als „berechnend“, dass der Drache erst in der zweiten Eventhälfte aufgestellt wurde: „Wir haben zwar eine Dauerkarte, aber andere müssen nur für den Drachen dann nochmal Eintritt zahlen“, so die Essenerin.

So reagiert der Grugapark

Der Grugapark reagierte auf den Vorwurf der Dauerkarten-Besitzerin. Der Drache sei beim Aufbau einer anderen Veranstaltung von „World of lights“ am Wochenende übrig geblieben. „Als angeboten wurde, den Drachen hier noch zusätzlich aufzubauen, haben wir uns gefreut, dass eine zusätzliche Attraktion für unsere Gäste kommt“, heißt es vom Grugapark, der klarstellt: „Es war also keine Berechnung, sondern ein glücklicher Zufall.“

Das „Parkleuchten“ im Grugapark geht noch bis zum 23. Februar 2025. Tickets für Erwachsene kosten 9 Euro. Mit Grugapark-Jahreskarte ist der Eintritt frei.