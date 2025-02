Essen: 14.000 Menschen bei Demo gegen rechts – sie ahnen nicht, wer sie beobachtet

„Wir sind die Brandmauer!“, „Nie wieder ist jetzt“ und „WeltschMERZ“. Die Ereignisse im Bundestag unter der Woche haben am Samstag (1. Februar) in Essen offiziellen Angaben zufolge 14.000 Menschen auf die Straße getrieben (mehr dazu hier >>>).

Sie demonstrierten gegen den Rechtsruck in Politik und Gesellschaft, gegen die gemeinsame Abstimmung von CDU und FDP mit der in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD (hier mehr Details zum politischen Beben im Bundestag >>>), die Friedrich Merz mit seinen Migrationsplänen provoziert hatte. Bundesweit gingen dagegen am Wochenende hunderttausende Menschen auf die Straße. Das sollte auch an einem Promi nicht spurlos vorbeigehen, der am Abend seinen großen Auftritt in der Grugahalle hatte.

Essen zeigt Flagge gegen rechts

Die Rede ist von Jan Böhmermann, der gemeinsam mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld am Samstagabend zum politischen Liederabend in die Grugahalle geladen hatte – eine Location, die der ZDF-Moderator in seinem Tour-Tagebuch bei Instagram als „legendären Ort“ bezeichnete. Denn: „In den leicht verrückt geschnittenen Backstage-Räumen haben vor uns schon die Beatles, die Stones und Queen rumgepupst.“

Doch nicht nur die Historie hatte es dem Satiriker beim krönenden Abschluss der „Eisern Ehrenfeld“-Tour angetan. Neben der fantastischen Akustik in der Rüttenscheider Halle habe auch das Publikum reichlich abgeliefert.

Jan Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld in der Grugahalle. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service

Doch Jan Böhmermann hatte an diesem Samstagabend nicht nur ein Auge auf das Geschehen in der Halle. Auch die Demo gegen rechts sollte nicht spurlos an dem Bremer vorbeigehen.

Jan Böhmermann lobt Essen: „Sehr gut“

Zwar sollte wegen der Vorbereitungen auf das Event am Abend keine Zeit für eine Stippvisite in der grünen Mitte bleiben. Doch nachdem der Satiriker an dem aus seiner Sicht „unübersichtlichen, umständlichen Essener Hauptbahnhof“ angekommen war, musste er auf dem Weg zur Grugahalle lobend feststellen: „Essen war komplett dicht wegen Demo. Sehr gut!“

Seinen Beitrag im Kampf gegen den Faschismus lieferte Jan Böhmermann dann am Abend auf der Bühne (mehr dazu hier in der WAZ >>>). Und weil die Tour nun vorbei ist, konzentriert sich der Late-Night-Moderator nun wieder auf das ZDF-Magazin-Royal, das ab Freitag (7. Februar) wieder an den Start geht. Sein Appell in den Tagen vor der Bundestagswahl: „Einander ist alles, was wir haben. Und jetzt seid Ihr dran.“