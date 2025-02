Essen: 14.000 Menschen und klare Worte bei Demo gegen AfD und CDU – „Ganz viel Angst“

In Essen sind gegen 14 Uhr Tausende Menschen zu einer Kundgebung des Bündnisses „Zusammen gegen Rechts“ zusammengekommen. Dieses hatte zu einer Demonstration gegen die Migrationspolitik von CDU und AfD aufgerufen.

Nach der Auftakt-Kundgebung in der Grünen Mitte am Limbecker Platz in der Innenstadt führte der Weg der Demo durch die Essener Innenstadt. Autofahrer und andere Menschen, die zum Beispiel zum Einkaufen kommen wollen, mussten sich mit erheblichen Verkehrsbehinderungen abfinden. Wir berichteten über die Demos in Essen in diesem News-Blog. Auch ein Video zur Demo ist in diesem Artikel eingebettet.

Essen: Tausende Demo-Teilnehmer strömen in die Grüne Mitte

17.02 Uhr: Die offiziellen Zahlen sind da. Die Essener Polizei spricht von 14.000 Menschen, die Veranstalter wollten sogar 35.000 Teilnehmer an dieser Demo gezählt haben. Die erwartete Zahl von 3.000 Demonstranten wurde damit um eines Vielfaches übertroffen.

16.51 Uhr: Der Blick richtet sich nun auf die Parteizentrale der Essener CDU an der Blücherstraße. Unter dem Motto „Merzrevolution! Die Brandmauer ist gefallen!“ des Bündnis „Widersetzen“ soll an diesem Tag um 17.15 Uhr erneut die Wut vieler Bürger über das politische Handeln von CDU-Chef Friedrich Merz in den letzten Tagen verdeutlicht werden.

Im Zentrum dieser Demo gegen die AfD und CDU stand für die meisten Menschen der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz. Foto: Sarah Dapena Fernandez/DER WESTEN

16.43 Uhr: Die ersten Demonstranten sind zurück am Limbecker Platz. Viele gehen von hier nach Hause, so scheint es. Die meisten sind aber noch im Demozug auf den Straßen Essens unterwegs.

15.35 Uhr: Die letzten Demonstranten haben die Grüne Mitte in Essen verlassen und ziehen jetzt wie die vielen Menschen vor ihnen in Richtung Stadtmitte. Die Spitze des Demozuges soll bereits den Hauptbahnhof in Essen erreicht haben. Man rechne damit, dass die ersten gegen 16 Uhr wieder am Ausgangspunkt der Demo sein werden. Erstes Statement der Veranstalter: Die Zahl der angemeldeten 3.000 Teilnehmer sei überschritten worden. Offizielle Angaben gibt es aber noch nicht.

14.57 Uhr:

Der Demo-Zug setzt sich jetzt von der Grünen Mitte Essen aus in Bewegung. Tausende Menschen, darunter viele Familien, laufen auf die Straße durch den Kreisverkehr am Limbecker Platz, der Verkehr kommt zum Erliegen, auch Busse stecken fest. „Wir sind die Brandmauer!“, rufen die Teilnehmer in Sprechchören.

Die Demo-Teilnehmer laufen in Essen durch den Kreisverkehr am Limbecker Platz. Foto: Sarah Dapena Fernandez

14.53 Uhr:

„Gegen den Faschismus hier im Land – auf die Barrikaden, auf die Barrikaden!“ Mit Liedern stimmen sich die Teilnehmer der Auftakt-Kundgebung auf den Demonstrationszug ein, der gleich beginnen soll.

14.39 Uhr:

Mittlerweile sieht es danach aus, dass die angemeldete Zahl von 3.000 Teilnehmer erreicht wird. Zunächst hatte es eher nach rund 2.000 Menschen ausgesehen. Doch auch weit nach Beginn der Demo kommen noch immer Menschen zur „Grünen Mitte“. Die Polizei Essen will sich erst nach Abschluss der Aktion zu Zahlen äußern.

Schätzungsweise 3000 Menschen sind zur Demo in Essen gekommen. Foto: Sarah Dapena Fernandez

14.27 Uhr: Noch bevor der erste Redner zu Wort kommt, spricht einer der Organisatoren dieser Demo in Essen zu der großen Menge und spricht dabei ein besonderes Verbot aus: Politische Parteien sollten davon absehen, auf dieser Demo politischen Wahlkampf für die anstehende Bundestagswahl zu betreiben. Flyer wurden dennoch verteilt.

14.15 Uhr: Auch viele politische Gruppierungen sind hierher gekommen, um gegen den Kurs der AfD, allen voran aber den der CDU unter Friedrichs Merz zu protestieren. Sowohl SPD, Die Grünen als auch die Jusos sind vertreten. Auch Ver.di ist hier. Ebenso die auf wohl jeder Demo gegen Rechts präsenten „Omas gegen Rechts“ und die „Antifaschistische Aktion“ (Antifa).

13.58 Uhr:

Dass die CDU im Bundestag ihren Vorstoß zur Migrationspolitik mit Stimmen der AfD durchgesetzt hat, treibt viele Demo-Teilnehmer um. Sie empfinde „ganz viel Weltschmerz – und ehrlich gesagt auch ganz viel Angst“, berichtet eine junge Frau gegenüber DER WESTEN.

13.41 Uhr:

Immer mehr Menschen strömen zum Ausgangspunkt der Demo. Sie tragen Plakate und Schilder, auf denen es zum Beispiel heißt: „Lieber solidarisch als solide arisch“, „Jetzt müssen wir beweisen, war wir 1933 getan hätten“, „Wir sind die Brandmauer“. Trotz aller Wut gegenüber der AfD und CDU ist die Stimmung ausgelassen, wie unsere Reporterin von vor Ort berichtet. Dazu trägt auch die strahlende Sonne am Himmel über Essen ihren Teil bei.

Eine Teilnehmerin der Demo in Essen zeigt ein Plakat, auf dem es heißt: „Jetzt müssen wir beweisen, was wir 1933 getan hätten.“ Foto: Sarah Dapena Fernandez

13.30 Uhr:

Bei Demonstrationen gegen den politischen Rechtsruck in Deutschland sowie gegen den Kurs der CDU in der Migrationspolitik wollen am Samstag (1. Februar) in ganz NRW Tausende Menschen auf die Straße gehen. Essen wird ein Schwerpunkt der Aktionen sein. Hier liest du Einzelheiten dazu.

13.19 Uhr:

Zu der Demo in Essen aufgerufen hat Bündnis „Zusammen gegen Rechts“. Dahinter stehen keine Parteien, Gewerkschaften, Verbände oder andere Organisationen, sondern Einzelpersonen. Auslöser für die Gründung war 2024 das sogenannte Potsdamer Geheimtreffen der AfD. Dabei soll über eine massenhafte Vertreibung von Migranten aus Deutschland diskutiert worden sein.

Eine weitere Demo ist am Samstagnachmittag vor der CDU-Zentrale an der Blücherstraße geplant. Hier soll es um 17.15 Uhr losgehen. Das Bündnis „Widersetzen“ ruft zu der Kundgebung auf. Der Protest unter dem Titel „Merzrevolution! Die Brandmauer ist gefallen!“ richtet sich konkret gegen die CDU sowie deren Bundesvorsitzenden und Kanzlerkandidaten Friedrich Merz.