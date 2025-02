Essen: Klare Worte bei Demo gegen AfD und CDU – „Ganz viel Angst“

In Essen sind gegen 14 Uhr Tausende Menschen zu einer Kundgebung des Bündnisses „Zusammen gegen Rechts“ zusammengekommen. Dieses hatte zu einer Demonstration gegen die Migrationspolitik von CDU und AfD aufgerufen.

Nach der Auftakt-Kundgebung in der Grünen Mitte am Limbecker Platz in der Innenstadt führt der Weg der Demo durch die Essener Innenstadt. Autofahrer und andere Menschen, die zum Beispiel zum Einkaufen kommen wollen, müssen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Wir berichten über die Demos in Essen kontinuierlich in diesem News-Blog.

Essen: Tausende Demo-Teilnehmer strömen in die Grüne Mitte

13.58 Uhr:

Dass die CDU im Bundestag ihren Vorstoß zur Migrationspolitik mit Stimmen der AfD durchgesetzt hat, treibt viele Demo-Teilnehmer um. Sie empfinde „ganz viel Weltschmerz – und ehrlich gesagt auch ganz viel Angst“, berichtet eine junge Frau gegenüber DER WESTEN.

Eine Teilnehmerin der Demo in Essen zeigt ein Plakat, auf dem es heißt: „Jetzt müssen wir beweisen, was wir 1933 getan hätten.“ Foto: Sarah Dapena Fernandez

13.41 Uhr:

Immer mehr Menschen strömen zum Ausgangspunkt der Demo. Sie tragen Plakate und Schilder, auf denen es zum Beispiel heißt: „Lieber solidarisch als solide arisch“, „Jetzt müssen wir beweisen, war wir 1933 getan hätten“, „Wir sind die Brandmauer“.

13.30 Uhr:

Bei Demonstrationen gegen den politischen Rechtsruck in Deutschland sowie gegen den Kurs der CDU in der Migrationspolitik wollen am Samstag (1. Februar) in ganz NRW Tausende Menschen auf die Straße gehen. Essen wird ein Schwerpunkt der Aktionen sein. Hier liest du Einzelheiten dazu.

Eine weitere Demo ist am Samstagnachmittag vor der CDU-Zentrale an der Blücherstraße geplant. Hier soll es um 17.15 Uhr losgehen. Das Bündnis „Widersetzen“ ruft zu der Kundgebung auf. Der Protest unter dem Titel „Merzrevolution! Die Brandmauer ist gefallen!“ richtet sich konkret gegen die CDU sowie deren Bundesvorsitzenden und Kanzlerkandidaten Friedrich Merz.