Essen: Frau besucht Parkleuchten – und traut ihren Augen nicht

Die Zeit der Weihnachtsmärkte ist gerade vorbei und schon steht das nächste große Ereignis in Essen an: das Gruga Parkleuchten. Auch in diesem Jahr begeistert die Gruga wieder mit tollen Lichtinstallationen und magischen Momenten – doch eine Besucherin kann kaum glauben, was sie sieht.

Seit Samstag, den 18. Januar 2025, können Besucher der Gruga Essen das Parkleuchten besuchen. Schon nach dem Auftakt kommen einige Stimmen durch, die nicht zufrieden mit den bunten Lichtern sind.

Essen: Parkleuchten stößt auf Kritik

In einem Beitrag auf „Facebook“ kündigt der Grugapark Essen das diesjährige Parkleuchten an. „Probelauf bestanden! Morgen geht es los: Parkleuchten 2025“, heißt es dort. Doch in den Kommentaren scheint nicht nur die positive Stimmung durch. Schon einen Tag nach Eröffnung hagelt es die erste Kritik.

„Ich freue mich immer wieder auf das tolle Parkleuchten“, schreibt eine Userin, „es waren aber einige Installationen dabei, die wir schon mal hatten“. Offenbar ist die Frau enttäuscht von dem diesjährigen Angebot, das der Essener Grugapark zu bieten hat.

Grugapark reagiert

Schnell reagiert der Veranstalter auf die Kritik der Besucherin: „Aber es gibt in diesem Jahr auch sehr viele neue Objekte und Bereiche zu entdecken“, heißt es. Installiert wurden die Lichtkunstwerke auch in diesem Jahr von den Künstlern von „World of Lights“ – und das zum 15. Mal!

Andere Besucher zeigen sich begeistert vom Parkleuchten 2025 im Grugapark Essen: „Sehr schönes Event für den Winter“ oder „Es war mega schön gestern“, teilen andere Nutzer ihre Erfahrungen. Andere User freuen sich noch darauf, das Event selbst zu besuchen: „Traumhaft! Ist super schön“, heißt es.