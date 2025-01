Essener Parkleuchten im Grugapark – so kommst du kostenlos hinein

Für viele Grugapark-Besucher ist es das absolute Highlight des Jahres: das Parkleuchten! Dann wird der Park jeden Abend fantasievoll in Licht getaucht. Wir verraten dir, wie du dir das Spektakel sogar ganz kostenlos ansehen kannst.

Da machen Grugapark-Besucher demnächst wieder große Augen: Zahlreiche Scheinwerfer, Projektionen und Lichtobjekte machen den Park auch im Jahr 2025 zu einer echten Attraktion. Vor allem in den kalten, dunklen Wintermonaten ist das für zahlreiche Essener – im wahrsten Sinne des Wortes – ein echter Lichtblick. Und schon bald ist es wieder so weit!

In diesem Jahr finden die Parkleuchten von Samstag, 18. Januar, bis Sonntag, 23. Februar, statt – sonntags bis donnerstags, von 16 bis 21 Uhr. Einlass ist immer bis 20 Uhr. Freitags und samstags kannst du dir die Lichtershow sogar bis 22 Uhr anschauen. Letzter Einlass ist auch hier eine Stunde vor der Schließung (21 Uhr).

Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen will, der zahlt ab 15 Uhr als Erwachsener (ab 16 Jahre) 9 Euro. Kinder von 6 bis 15 Jahre zahlen 3,50 Euro. Doch nicht alle Parkbesucher müssen zahlen. Wer eine Grugapark-Jahreskarte besitzt, der zahlt keinen Eintritt! Tickets gibt es bereits seit dem 1. Dezember hier zu kaufen.

Zahlreiche Grugapark-Besucher sind schon in heller Vorfreude auf das jährlich in Kooperation mit „Word of Lights“ stattfindende Event. „Darauf freue ich mich. Mega, denn die Parkleuchten in der Gruga sind immer wieder wunderschön“, schreibt eine Frau in den sozialen Netzwerken.

Große Vorfreude auf die Essener Parkleuchten im Grugapark

„Ich bin schon sehr gespannt, seit Jahren mein absoluter Favorit“, heißt es von einer anderen Person. Und eine weitere begeisterte Besucherin schreibt: „Ich bin dabei. Superschön im Grugapark.“ Na, bei so viel Vorfreude werden mit Sicherheit (wieder) die ein oder anderen Besucher den Weg in den Park finden.