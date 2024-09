Essen: Traurige Nachricht aus dem Grugapark – jetzt ist es vorbei

Die letzten Tage waren wieder ganz schön heiß und schwül. Zum Glück konnten sich die Menschen in Essen da in dem ein oder anderen Bad abkühlen. Doch damit ist schon bald Schluss. Denn der Sommer neigt sich nun seinem Ende entgegen – traurig, aber wahr.

+++ Limbecker Platz in Essen: Nach Galeria-Aus – jetzt gibt es Neuigkeiten +++

Und damit endet auch im Grugapark in Essen wieder eine Saison. Wer sich noch einmal im Wasser vergnügen will, muss jetzt schnell sein.

Essen: Grugabad beendet Freibadsaison

Keine Sorge, es geht nicht um den Grugapark. Der hat auch weiterhin geöffnet. Aber im dortigen Grugabad geht die Freibadsaison zu Ende – und das tatsächlich schon an diesem Wochenende. Der letzte offizielle Tag ist bereits der Sonntag (8. September).

Auch interessant: Katzen landen in Tierheim Essen: Tierpfleger machen heftige Entdeckung! „Unfassbar“

Schade, aber jede Saison muss einmal zu Ende gehen. „Der Sommer ist immer viel zu kurz“, beschwert sich auf Facebook eine Nutzerin unter der Mitteilung des Grugabads. „Die Saison ist tatsächlich schon wieder vorbei.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Essen: Letztes Event im Grugabad

Der letzte Freibad-Tag fällt in diesem Jahr zufällig auch auf den bundesweiten Tag des offenen Denkmals. Daher bieten die Grugabad-Freunde zusammen mit dem Team des Hauses jeweils um 11.00 Uhr, 12.30 Uhr und 14.00 Uhr eine kostenlose Führung durch das Bad an. Und um 19 Uhr steht noch ein letztes Event an. Dann wird traditionell das Abschwimmen stattfinden. Bist auch du bei der „letzten Welle“ dabei?

„Das Grugabad-Team möchte sich ganz herzlich für die zahlreichen Besuche während dieser Saison bedanken“, schreiben die Mitarbeiter auf ihrer Seite. Neben ein paar traurigen Reaktionen der Besucher wollen sie sich aber lieber schon auf die nächste Saison freuen. „Wir sehen uns im Mai wieder“, verspricht eine Nutzerin hochheilig.