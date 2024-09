Katzen landen in Tierheim Essen: Tierpfleger machen heftige Entdeckung! „Unfassbar“

Drei kleine Katzen haben ihren Weg in das Tierheim Essen gefunden. Was die Mitarbeiter bei ihrer Ankunft feststellen, ist schockierend. In den Kommentaren können viele Nutzer ebenfalls nicht glauben, was die Katzen durchmachen mussten.

+++ NRW-Tierheim nimmt Vierbeiner auf – und die Pfleger fallen vom Glauben ab! „Was ist denn hier passiert?“ +++

Auf Facebook postet das Tierheim Essen ein Bild der drei Jungkatzen und adressiert den Post an den ehemaligen Besitzer. Dieser hat nämlich die Katzen einfach ausgesetzt und wie das Tierheim mitteilt auch noch „beim Aussetzen vergessen, den Kennel vernünftig zu verschließen.“ Dadurch sind die Katzen aus dem Zwinger entkommen und befanden sich schon auf einer Hauptstraße.

Tierheim Essen befürchtet das eine Katze noch umherirrt

Zum Glück hat man die Katzen gefunden, bevor Schlimmeres hätte passieren können. Besorgt merkt das Tierheim Essen in dem Post an: „Wir können nur hoffen, dass es nur die drei waren und nicht noch ein kleines dort umherirrt.“ Jedoch ist dies nicht das Einzige, was den Mitarbeitern des Tierheims negativ aufgefallen ist.

Das Tierheim Essen weist den ehemaligen Besitzer ebenfalls darauf hin, dass „es nicht erlaubt ist, mit Scottish Fold Katzen Nachwuchs zu produzieren.“ Diese gelten nämlich als Qualzucht wegen ihrer vielen gesundheitlichen Probleme und deshalb besteht ein strenges Zuchtverbot.

Aber nicht nur hat man die drei süßen Katzenbabys einfach ausgesetzt, sie haben direkt eine Überraschung mitgebracht. Das Tierheim Essen erklärt, die „drei haben den reinsten Flohzirkus mitgebracht.“ Es wird dem ehemaligen Besitzer geraten, dass dieser dringend etwas gegen die Flöhe in seiner Wohnung unternehmen muss und am besten das Elterntier kastrieren lassen sollte.

Tiere stammen wahrscheinlich aus einer illegalen Zucht

Die drei Katzenbabys haben wenigstens ihren Weg wohlbehalten in das Tierheim Essen gefunden und werden dort behandelt. In den Kommentaren sind viele Nutzer schockiert über das Schicksal der drei Katzen. Eine Nutzerin schreibt: „Was bleibt, ist Kopfschütteln, Wut, Fassungslosigkeit und die Frage was stimmt bei vielen Menschen nicht.“ Eine andere Nutzerin kann es ebenfalls nicht glauben und kommentiert: „Unfassbar solche Menschen….“

In den Kommentaren vermuten viele ebenfalls, dass die drei aus einer illegalen Zucht stammen. Eine Userin schreibt: „Da ist einer seinen wohlgeplanten Nachwuchs wohl bei Kleinanzeigen nicht losgeworden.“ Man kann nur froh sein, dass die Katzen von dem Tierheim Essen gefunden wurden und hoffentlich bald ein gutes Zuhause finden.