Essen: Grugapark-Besucher nach Änderung stinksauer – „Macht mich wahnsinnig“

Der Grugapark in Essen ist ein beliebtes Ausflugsziel und erstreckt sich über 60 Hektar. Er lädt Besucher dazu ein, die Natur zu erkunden, die Parktiere zu beobachten, sportlich aktiv zu werden oder einfach mal abzuschalten.

Nachdem es dort erst kürzlich zu einer rätselhaften Neuerung gekommen war, gibt es jetzt eine weitere Änderung. Die macht die Grugapark-Besucher allerdings stinksauer. Sie wüten in den sozialen Medien – und finden dabei deutliche Worte

Essen: Grugapark-Besucher sind sauer über Änderung

Der Grugapark in Essen hat ein neues Design auf seinen Schildern, Fylern & Co. – bestehend auf minimalistischen Symbolen in den Farben Rot, Blau und Weiß. In einem Facebook-Post kündigte der Grugapark bereits Anfang Mai an: „In Kürze wird es überall zu sehen sein – im Stadtgebiet und bei uns im Park! Unser neuer Auftritt! So sehen wir ab sofort aus!“

Passend dazu wurde den Besuchern erste Impressionen gezeigt, doch die können den Anblick in Essen kaum aushalten (>>> hier mehr dazu lesen). Man könnte meinen, dass der erste Schock mittlerweile verdaut und die Grugapark-Besucher sich an den Gedanken gewöhnt haben. Doch dem ist offenbar nicht so.

Grugapark: „Macht mich wahnsinnig“

Ein Facebook-User schreibt unter einem aktuellen Post vom Grugapark in Essen: „Ich werde der Gruga-Seite nicht mehr folgen. Dieses neue Design macht mich wahnsinnig. Schade, dass so wenig Rücksicht auf visuell beeinträchtigte Personen genommen wird.“

„Furchtbar dieses Design! Seht Ihr selber, oder? (…) Sieht aus wie ein Baustellenwarnschild. Warum muss man alles verschlimmbessern?“, kommentiert eine weitere Userin. Ein anderer schimpft: „Ihr tut euch keinen Gefallen mit dem neuen Design.“

Ob der Grugapark in Essen sein Design nach diesem Feedback noch einmal überarbeitet, oder ob der Zorn der Besucher in den nächsten Wochen noch verpufft, bleibt abzuwarten.