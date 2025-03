Grugapark Essen: Besucher entdecken rätselhafte Neuerung – was steckt dahinter?

Der Grugapark in Essen ist ein beliebtes Ausflugsziel und etwa 60 Hektar groß. Er lädt Besucher dazu ein, die Natur zu erkunden, die Parktiere zu beobachten, sportlich aktiv zu werden oder einfach mal abzuschalten.

Aktuell entdecken Besucher des Grugaparks in Essen eine rätselhafte Neuerung: Mehrere Säulen, die Pollern aus dem Straßenverkehr ähneln. Aber was hat es damit auf sich?

Grugapark Essen: Das hat es mit der Neuerung auf sich

Der Essener Grugapark selbst verkündet auf Facebook, dass es sich dabei um das neue interaktive Spielgerät I-Zone 1 der Fa. Proludic handelt. Das lädt jetzt von 9 bis 21 Uhr in der Sommerzeit und von 9 bis 17 Uhr in der Winterzeit „Groß und Klein zum Spielen ein“.

Insgesamt stehen drei verschiedene Spiele zur Auswahl, die sowohl Schnelligkeit und Reaktionsvermögen als auch Konzentration und Gedächtnisleistung erfordern.

Diese Spiele stehen zur Auswahl

Bei den Spielen, die im Grugapark in Essen gespielt werden können, handelt es sich um:

eTennis – Blaues Spiel (Reflexpiel für 2 Spieler*innen): Besiege die Mitspieler in einem eTennis-Spiel. Das Spiel passt sich dabei den Spielern und deren Geschwindigkeit an.

Mind Match – Grünes Spiel (Gedächtnisspiel für 1 Spieler*in): Schlage die Gegner auf einer identischen Strecke. Achte auf ihre Bewegungen und Schnelligkeit. Schnelles Spiel (12 Satelliten drücken oder eine Spieldauer von 30 Sekunden) führt zum Sieg.

Mirror – Gelbes Spiel (Schnelligkeitsspiel für 2 Spieler*innen): Bis zu sechs Teams können gleichzeitig spielen. Dabei spielen Paare gegeneinander. Das Team, das zuletzt seine Satelliten drückt, scheidet aus dem Spiel aus. Das letzte Team gewinnt das Spiel.

Um das jeweilige Spiel zu starten, müssen Besucher das Startelement berühren und die gewünschte Farbe auswählen. Doch wo genau kann man die drei Spiele jetzt überhaupt spielen?

Hier steht das neue interaktive Spielgerät

Das neue interaktive Spielgerät finden Besucher in der Nähe der Badmintonfelder neben der Calisthenics-Anlage, heißt es in dem Facebook-Post des Grugaparks in Essen. Ob es bei Besuchern gut ankommt, bleibt allerdings abzuwarten.