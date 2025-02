Parkleuchten in Essen: Nach dem Ende herrscht Gewissheit

Für viele Grugapark-Besucher ist es das absolute Highlight des Jahres: das Parkleuchten! Dann wird der Park jeden Abend fantasievoll in Licht getaucht. Kurz nach dem Ende herrscht jetzt Gewissheit.

Zahlreiche Scheinwerfer, Projektionen und Lichtobjekte machten den Grugapark auch im Jahr 2025 zu einer echten Attraktion. Vor allem in den kalten, dunklen Wintermonaten ist das Parkleuchten für zahlreiche Essener – im wahrsten Sinne des Wortes – ein echter Lichtblick. In diesem Jahr fanden die Parkleuchten von Samstag, 18. Januar, bis Sonntag, 23. Februar, statt. Kurz nach Ende der Veranstaltung wissen die Veranstalter jetzt Bescheid.

Parkleuchten in Essen: 92.000 Besucher wollten es sehen

Fünf Wochen lang lud der Grugapark Essen jeden Abend bei Einbruch der Dunkelheit zum Parkleuchten ein. Das Parkleuchten, das auch in seiner 15. Auflage wieder vom Team von World of lights gestaltet wurde, lockte rund 92.000 Besucher in den illuminierten Park, wie die Stadt Essen auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilte.

Damit waren es etwas weniger Gäste als 2024 (rund 93.000), aber: Der Anteil an Besucher, die ein Tagesticket und keine Dauerkarte nutzten, hat in diesem Jahr stark zugenommen: Rund 86.500 Tages-Tickets wurden an den Kassen oder online gekauft – in 2024 waren es rund 70.000, wie die Stadt Essen weiter berichtet.

Sie waren die beliebtesten Fotomotive bei den Parkleuchten

Insgesamt wurden rund 35.000 Tickets online erworben. Das sind 11.500 mehr als in 2024. Der besucherstärkste Tag war übrigens der 1. Februar mit rund 7.700 Gästen.

Zu den beliebtesten Fotomotiven in diesem Jahr gehörten die Ente auf dem Waldsee und der Schwarzlicht-Dschungel. Und auch der interaktive Smiley erfreute sich großer Beliebtheit. Wann das Parkleuchten im nächsten Jahr stattfindet, konnte die Stadt Essen noch nicht mitteilen.