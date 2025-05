Essener hören lautes Geräusch – plötzlich sehen sie IHN am Himmel

Du hörst in Essen plötzlich laute Geräusche und weißt nicht, wo sie herkommen? Dann könnte ein Blick in den Himmel das Rätsel lösen. Denn dort sind jetzt nicht nur Vögel und Flugzeuge unterwegs.

Auch „Hugo“ schwebt ab dieser Woche über den Dächern von Essen. Er ist nach Angaben von „Radio Essen“ am Montag (12. Mai) am Flughafen Essen/Mülheim gelandet. Die Flug-Saison startet kurz darauf – nämlich am 15. Mai, wie die Deutsche Zeppelin-Reederei (DZR) berichtet. Doch wo können Bewohner ihn überall sehen?

Essen: Hier fliegt Zeppelin „Hugo“

Insgesamt werden fünf verschiedene Routen ab Essen/Mülheim an ausgewählten Wochenenden angeboten. Zwei davon befinden sich über Essen:

Flug Essen/City (30 Minuten): „Diese Tour führt über Mülheim und das Herz von Essen hinweg und bietet einen eindrucksvollen Blick auf den Baldeneysee sowie die umliegenden Stadtlandschaften. Die Kombination aus urbaner Struktur, grünen Oasen und der Nähe zum Wasser macht diese Route besonders reizvoll.“

Flug Zeche Zollverein (45 Minuten): „Bei dieser Route steht ein Highlight des Reviers im Mittelpunkt: das UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein. Aus der Luft offenbart sich die beeindruckende Symmetrie und Größe des ehemaligen Steinkohle-Bergwerks. Daneben eröffnet sich der Blick auf das umliegende Stadtbild mit seinem spannenden Wechselspiel aus Industriekultur, modernen Stadtquartieren und üppig grüner Landschaft.“

Der Zeppelin schwebt etwa 300 Meter über dem Boden. „Dem Passagier

eröffnet sich dadurch ein freier Blick auf beeindruckende Industrie-Denkmäler und moderne Hightech-Standorte, auf grüne Landschaften und die Großstädte der Region“, so Eckhard Breuer, Geschäftsführer der DZR. Wer den Zeppelin nicht nur von der Erde erleben, sondern selbst mitfliegen möchte, muss allerdings tief in die Tasche greifen.

Zeppelin-Flug: So teuer ist das Erlebnis

Entscheidet man sich beispielsweise für die Option „Zeche Zollverein“ und fliegt alleine, kostet das Ganze für den 16. Mai 510 Euro pro Person. Ein Flug über „Essen City“ kostet hingegen 340 Euro pro Person für den 6. Juni (Stand: 13. Mai 2025)

Hier mehr lesen:

Ob sich diese Ausgabe für ein solches Erlebnis lohnt, muss allerdings jeder für sich selbst entscheiden. Möglich ist ein Flug über Essen mit dem Zeppelin bis Ende Oktober.