„Klub langer Menschen“ trifft sich in Duisburg – so groß müssen Teilnehmer sein

Ab Sonntag (25. Mai) findet in Duisburg ein besonderes Treffen statt. Gastgeber ist der „Klub Langer Menschen“, bei dem Frauen ab 1,80 Meter und Männer ab 1,90 Meter Mitglieder werden können. Die Veranstaltung dauert eine Woche und endet am 1. Juni. Menschen aus der ganzen Welt verbinden sich dort, um Kontakte zu knüpfen und gemeinsam zu feiern.

Neben Teilnehmern aus Europa werden auch Gäste aus den USA und Kanada erwartet. Über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in Duisburg willkommen geheißen. Eine berichtet gegenüber dem „WDR“, warum der „Klub langer Menschen“ so wichtig ist

Groß gewachsene Menschen treffen sich in Duisburg

Auf dem Programm stehen verschiedene spannende Aktivitäten. Geplant sind ein Besuch der Zeche Zollverein in Essen und eine Tour zum Trainingsbergwerk in Recklinghausen. Außerdem gibt es Besichtigungen der Stahlwerke von ThyssenKrupp und der Hüttenwerke Krupp. Ein weiteres Highlight ist eine Party am Toeppersee. Der Höhepunkt und Abschluss der Woche findet mit dem Europaball im CityPalais Duisburg statt.

Der Klub möchte nach eigener Aussage einen Austausch „auf Augenhöhe“ ermöglichen. Auch kleinere Gäste sind auf allen Veranstaltungen willkommen. Das Treffen ist offen für spontane Teilnehmer, die sich kurzfristig über die Website anmelden können.

Mitglied berichtet über Erfahrungen Vor Duisburger Treffen

Natascha Pinke aus Köln kommt jedes Jahr zu den Treffen. Mit ihren 1,88 Metern ist sie ein langjähriges Mitglied im „Klub Langer Menschen“. Sie erklärt im Gespräch mit dem „WDR“, dass große Menschen oft überschätzt werden. „Alle denken, ich bin stark, weil ich groß bin. Aber innerlich bin ich ja auch klein.“

Pinke betont, wie wichtig der Austausch unter Gleichgesinnten für sie ist. Früher sei es schwer gewesen, Kleidung in passenden Größen zu finden. Seit der Zeit des Internets habe sich dies stark verbessert. Heute stehen bei den Treffen eher gesellschaftliche Themen im Vordergrund. Pinke freut sich besonders darauf, Gespräche zu genießen, bei denen sie sich „nicht runter bücken muss.“

Mehr Themen:

Das Duisburger Europatreffen wird bereits seit 53 Jahren veranstaltet und wechselt jedes Jahr den Austragungsort. Dieses Jahr ist Duisburg Gastgeber dieses besonderen Events. Der „Klub Langer Menschen“ sowie zahlreiche andere europäische Vereine setzen sich für die Belange groß gewachsener Menschen ein.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.