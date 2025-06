Urlauber-Ansturm in Kroatien: Am Flughafen Zagreb wird es mehr als deutlich

Urlaub in Kroatien wird immer beliebter, was sich auch im starken Passagierwachstum des Zagreber Flughafens zeigt. Im Mai stellte der Airport mit 438.000 Passagieren einen neuen Rekord auf, was einem Anstieg von 9,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie das kroatische Portal „Poslovni“ berichtet. Die Flugbewegungen nahmen ebenfalls um 2 % auf 4.600 zu.

Kroatien: Wachstum im Luftverkehr setzt Akzente

Ryanair beförderte mit über 203.000 Passagieren die meisten Gäste im Mai. Croatia Airlines folgte mit 188.000, während Lufthansa und Turkish Airlines deutlich abgeschlagen waren. Auch Verbindungen in die Golfregion, durchgeführt von Flydubai und Qatar Airways, trugen im ersten Quartal 2025 erheblich zum Wachstum bei.

Flydubai steigerte die Passagierzahlen zwischen Zagreb und Dubai um 27,4 %, dank eines Flugangebots, das um 18,4 % ausgebaut wurde. Qatar Airways hingegen erlebte einen leichten Rückgang um 1 % auf der Strecke nach Zagreb, konnte jedoch die Auslastung auf 87 % verbessern. Kroatien bleibt ein aufstrebender Stern im Luftverkehr.

Kroatien stärkt seine Position im Luftverkehr

Zagreb Airport plant für das dritte Quartal 252.137 zusätzliche Sitzplätze. Croatia Airlines unterstützt dieses Wachstum mit fünf neuen Routen ab Juli, darunter Mailand und Hamburg. Parallel dazu erhöht Ryanair regelmäßig seine Flugfrequenzen. Dieser Trend zeigt, wie bedeutend Kroatien im regionalen Luftverkehr mittlerweile ist.

Dennoch kämpft Croatia Airlines weiterhin mit finanziellen Problemen. Der Carrier reduzierte die Frequenzen auf neuen Strecken und kürzt Flüge, darunter auch die vor Kurzem eingeführte Verbindung nach Tirana. Ryanair bleibt die zentrale Wachstumskraft für den Zagreber Flughafen und bringt Kroatien mehr internationale Anerkennung.

