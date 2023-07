Essen: Frau fährt mit Ruhrbahn-Bus – und bekommt plötzlich ein Baby

Unglaubliche Szenen am Donnerstag (6. Juli) in einem Bus der Ruhrbahn in Essen. Wie „Radio Essen“ mitteilt, ist am Nachmittag ein Kind in einem Bus der Linie 177 spontan zur Welt gekommen.

Die Polizei Essen bestätigte auf Nachfrage einen Rettungseinsatz im Stadtteil Steele. Mutter und Kind seien mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden.

+++ Limbecker Straße in Essen: Zwei beliebte Läden geben auf – die Gründe machen betroffen +++

Essen: Baby in Ruhrbahn-Bus geboren

Die meisten werdenden Eltern machen sich viele Gedanken über die anstehende Entbindung. In Essen stellt sich etwa die Frage: Lieber auf Nummer sicher gehen und in einem Krankenhaus-Kreißsaal wie etwa in der Uniklinik gehen? Dort könnte das medizinische Personal auf jede Art von medizinischen Komplikationen schnell reagieren.

Andere bevorzugen dagegen die Atmosphäre in Geburtshäusern oder in den eigenen vier Wänden bei einer Hausgeburt. Sie setzen auf eine vertraute Umgebung, um das lebensverändernde Ereignis möglichst entspannt anzugehen. Die Allerwenigsten würden sich die Entbindung vermutlich in einem Linienbus ausmalen – wohl auch nicht die frischgebackene Mutter von Donnerstag.

Erleichternde Neuigkeiten nach Linienbus-Geburt in Essen

Wie es zu der spontane Geburt im Bus kam, ob die werdende Mutter womöglich bereits auf dem Weg in den Kreißsaal war, dazu liegen keine Informationen vor. Die Polizei Essen wollte aus Datenschutzgründen keine weiteren Angaben zu dem wenig alltäglichen Ereignis machen. Deswegen ist auch unbekannt, ob sich zum Zeitpunkt der Geburt noch weitere Fahrgäste dem Bus befanden. Fest steht: Als der Ruhrbahn-Fahrer von dem Ereignis erfuhr, hielt er seinen Bus unmittelbar am Steeler Bahnhof an.

Mehr Themen:

Die gute Nachricht übermittelte ein Bekannter der Mutter am Freitagmorgen gegenüber dem Radiosender. So teilte der Mann mit, dass es Mutter und Kind wohlauf seien.

Ein dauerhaftes Highlight gibt es jetzt in Straßenbahnen in Gelsenkirchen. Mehr dazu hier >>>