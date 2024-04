Essen: Mitten auf der Straße – Frau schnappt sich fremdes Kleinkind und rennt weg!

Schrecklicher Vorfall in Essen-Rüttenscheid! Es geschah am helllichten Tag an einem öffentlichen Platz.

DAS ist wohl der absolute Alptraum für jedes Elternteil: Am Montagmittag (15. April) ergriff eine 34-jährige Essenerin an der Isenbergstraße in Essen-Rüttenscheid ein fremdes Kleinkind – und versuchte, mit diesem wegzurennen! Das Kind konnte Gott sei Dank durch seine Mutter wohlbehalten wieder in Obhut genommen werden.

Essen: Frau schrie laut um Hilfe und rannte der Täterin hinterher

Zwei Mütter hatten ihre Kinder gerade von der Kita an der Isenbergstraße abgeholt und sich in der Nähe des Eingangs unterhalten – dann geschah es: Während die Kinder auf dem Gehweg spielten, kam plötzlich eine Frau auf die Kinder zu. Sie nahm ein dreijähriges Mädchen auf den Arm und lief mit ihm davon.

Die Mutter des Mädchens schrie laut um Hilfe, rannte sofort hinterher. Auch ein weiterer Vater eilte zu Hilfe. Unvermittelt blieb die Frau stehen und ließ sich von der Mutter das dreijährige Mädchen aus dem Arm nehmen. Anschließend lief sie davon.

Polizei Essen ermittelt jetzt gegen die Frau

Die alarmierte Polizei konnte die Frau in der Nähe antreffen. Die 34-jährige Deutsche machte einen verwirrten Eindruck. Sie wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung ins Präsidium gebracht. Polizeilich ist sie bereits in Erscheinung getreten, jedoch bislang nicht im Zusammenhang mit der Entziehung von Kindern. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

