Tierheim Essen bekommt rührende Post – als Mitarbeiter den Umschlag öffnen, trauen sie ihren Augen nicht

Die Tierheime in NRW kümmern sich um entlaufene, ausgesetzte und in Not geratene Hunde, Katzen, Kleintiere und Co. Neben zahlreichen hauptamtlichen Mitarbeitern setzen sich auch viele ehrenamtliche Tierschützer täglich für die tierischen Bewohner ein. Viele Tierheime sind bereits überfüllt und platzen aus allen Nähten. Da ist natürlich jede Hilfe willkommen.

Auf Facebook hat das Tierheim Essen deshalb einen Aufruf an seine Community veröffentlicht. Einer ihrer Hunde hat einen dringenden Wunsch. Wenig später erhalten sie Post.

Tierheim Essen: Rührende Post von Tierfreunden

Harry, ein süßer Rüde aus dem Tierheim Essen, hat Hunger – und zwar so richtig. Er hat einen ziemlich hohen Bedarf, weswegen sich das Tierheim an seine Community auf Facebook wandte. Er wünscht sich am liebsten Nassfutter, die Sorte ist dabei egal. Auch Sorten aus dem Discounter wären für den Hund in NRW in Ordnung. „Nur unser Futterlager ist fast leer“, erklärt das Tierheim-Team den Aufruf. Daraufhin kam ein Briefumschlag bei ihnen an.

Auch interessant: Tierheim Essen: Katzen mit traurigem Schicksal – jetzt soll ihnen ihr letzter Wunsch erfüllt werden

Nur sechs Tage später flatterte der Brief in das Tierheim Essen. „Lieber Harry, anbei ein paar kleine Euro-Scheine für gutes Futter. […] Deine Pflegerinnen und Pfleger kaufen Dir bestimmt etwas ganz feines für Dich.“ Trotz des Aufrufs nach günstigem Futter aus dem Discounter haben einige Tierfreunde überraschenderweise einige Geldscheine in den Umschlag gepackt. Was für eine freudige Überraschung!

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein beispielhaftes Verhalten

Nicht nur das Tierheim Essen, sondern auch viele andere Tierschutzvereine sind auf solche Gesten angewiesen. Oft zahlen sie Kosten wie tierärztliche Behandlungen oder zusätzliches Futter aus eigener Tasche. „Darum werben die Tierschützer*innen um Spenden, Sponsorings sowie Mitglied-, Paten- und Erbschaften“, erklärt auch der Deutsche Tierschutzbund. Mit Spenden aller Art – seien es Geldspenden oder auch Sachspenden wie Handtücher, Decken oder Futter – können wir alle die Tierheime unterstützen. „Informieren Sie sich am besten bei Ihrem nächstgelegenen Tierheim, was es gerade am dringendsten braucht“, empfehlen die Experten.

Das könnte dich auch interessieren:

Harry vom Tierheim Essen freut sich jedenfalls über das Engagement der Tierfreunde aus der Umgebung. Ob Futterspenden oder wie hier Geldscheine im Umschlag, das Tierheim Essen nimmt Spenden aller Art gerne entgegen.