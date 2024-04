Tierheim Essen: Katzen mit traurigem Schicksal – jetzt soll ihnen ihr letzter Wunsch erfüllt werden

Im Tierheim Essen befinden sich derzeit zwei Katzen, die ein äußerst trauriges Schicksal teilen. Beide Katzen, eine heißt Khaleesi und die andere Lilu, sind sehr krank.

Für beide wird die Zeit langsam knapp auf der Erde. Jetzt soll den beiden Katzen ihr letzter Wunsch erfüllt werden.

Tierheim Essen: Khaleesi und Lilu sind unheilbar krank

Bei Lilu wurde vor einiger Zeit ein Tumor an der Zunge diagnostiziert, welcher nicht mehr operiert werden kann. Noch kann die Katze problemlos fressen und hat auch keine Schmerzen.

Aber: Wenn dieser Tumor größer werden sollte und Probleme macht, sieht es nicht gut aus. „Lilu ist knapp 5 Jahre alt und soll es noch einmal so richtig schön, gemütlich und umsorgt haben“, schreibt das Tierheim Essen bei Facebook.

Immer an Lilus Seite ist ihre Freundin Khaleesi. Deshalb würden die beiden Katzen auch gerne zusammen in eine neue Familie. Aber auch Khaleesi ist schwer krank. Nach einem dramatischen Not-Kaiserschnitt hatte sie nur noch eine 5-prozentige Überlebenschance. „Die Katze leidet unter einer hochgradigen HCM (hypertrophe Kardiomyopathie) und kam hochtragend bei uns an, die Trächtigkeit hat sie fast nicht überlebt“, so das Tierheim Essen.

Tierheim Essen: Das ist ihr letzter Wunsch

Mittlerweile hat sich Khaleesi aber sehr gut erholt und bekommt täglich Medikamente. Die siebenjährige Katzendame hat wieder eine lustige und quirlige Art.

Jetzt möchten Khaleesi und Lilu die restliche Zeit, die sie noch haben, zusammen in einem neuen Zuhause verbringen. Das würde auch problemlos mit anderen Katzen gehen. Die Behandlungen würden dabei weiter über das Tierheim Essen laufen.

„Ich hoffe, dass ihr beiden noch einen liebevollen Dosenöffner findet. Und, dass Iir noch eine schöne Zeit zusammen habt. Mit Menschen, die euch lieben, trotz allen Hürden und mit einem Rucksack mit viel trauriger Vergangenheit und Krankheit umgehen können. Ihr habt es so verdient“, schreibt eine Tierfreundin und wünscht den beiden Katzen viel Glück.