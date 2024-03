Essen: Schüler wollen mit Bus nach Hause – plötzlich versprüht jemand Reizgas!

Freitagnachmittag, das Wochenende steht vor der Tür. An diesem Freitag (22. März) hatten die Schüler in NRW sogar nicht nur zwei freie Tage vor Augen – sondern zwei Wochen. Schließlich stehen die Osterferien an.

Auch in Essen machten sich deshalb viele Schüler am frühen Nachmittag auf den Heimweg von der Schule. Doch die Fahrt im Ruhrbahn-Bus der Linie 164 fand gegen 14 Uhr in Essen-Horst ein äußerst unschönes Ende – denn plötzlich musste die Polizei wegen einer möglichen Reizgas-Attacke anrücken.

Essen: Reizgas-Attacke in Bus voller Schüler

Der Vorfall trug sich auf der Straße Ruhrau in Essen-Horst zu, Fotos vor Ort zeigen den Ruhrbahn-Bus der Linie 164 an der Haltestelle „Essen Ruhrau“, die sich direkt vor dem dortigen Lidl befindet.

Die Polizei Essen bestätigte den Einsatz auf Nachfrage von DER WESTEN. Welche Substanz genau versprüht wurde, sei noch nicht geklärt, so die Polizei gegen 15.20 Uhr.

Viele Schüler befanden sich in dem Bus, so der Polizeisprecher. Zudem war von mehreren Verletzten die Rede – wie schwer diese Verletzungen durch das versprühte Reizgas seien, konnte auf Nachfrage von DER WESTEN noch nicht offiziell bestätigt werden.

Die Ermittlungen dauern an.