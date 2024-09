Essen: Frau klaut 200 (!) Kondome und eine Bierdose – jetzt sucht die Polizei mit Foto nach ihr

Wenn die Lust größer ist als die Vernunft: Eine Frau hat in Essen-Frohnhausen satte 200 Kondome mitgehen lassen – und eine Bierdose. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach der Diebin.

Na, da wollte sich jemand wohl einen spaßigen Abend gönnen – und langte ordentlich zu. Bereits am 23. Juni 2024 stibitze eine Frau in einem Kiosk in Essen an der Frohnhauser Straße sage und schreibe 200 Kondome. Die Gummis befanden sich in einer Box. Und auch eine Bierdose war vor der Frau nicht sicher, ging ebenfalls unbezahlt mit. Die Polizei will die dreiste Diebin jetzt per Fotofahndung überführen.

Essen: Diebstahl fiel erst im Nachhinein auf

Die Tatverdächtige betrat den Kiosk und kaufte diverse Waren. Dabei nutze sie einen günstigen Moment, als der Inhaber Waren aus dem hinteren Bereich des Ladens holte. In dem Moment griff die Frau beherzt hinter die Theke – und nahm sich die Kondome und die Bierdose. Erst im Nachhinein fiel der Diebstahl auf.

Die Polizei sucht die Frau mit Fotos der Überwachungskamera des Kiosks. Die Aufnahmen findest du >>>hier.

Essen: Wer hat etwas gesehen oder kennt die Frau?

Du kannst Angaben zu der Kondom-Diebin machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei telefonisch unter der 0201/829-0 oder per E-Mail unter hinweise.essen@polizei.nrw.de.

