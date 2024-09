Essen: Tumulte im Krankenhaus! Mitarbeiterin (23) schwer verletzt – gibt es Clan-Bezug?

Schlimme Szenen in Essen! Dass Menschen im Krankenhaus versterben, ist leider Alltag eines Hospitals. Dass sich in der Folge aber Tumulte abspielen, ist dann doch eher selten. So geschehen am Freitagnachmittag (20. September) gegen 15.10 Uhr im Elisabeth-Krankenhaus im Klara-Kopp-Weg.

Dort ist nach Informationen von DER WESTEN eine Person verstorben. In der Folge gerät die Einrichtung im Stadtteil Huttrop aber in den Fokus der Polizei. Und das, weil einige Verwandte der verstorbenen Person in Essen komplett die Nerven verlieren.

Essen: Tumulte im Krankenhaus!

Es hatten sich etliche Angehörige nach dem Tod des Krankenhaus-Patienten versammelt. Sie wollten zunächst Abschied nehmen. Dann eskalierte die Lage! Wie die Polizei Essen am Sonntag (22. September) mitteilt, seien Mitarbeiter des Krankenhauses von Angehörigen angegriffen worden.

Essen: Im Elisabeth-Krankenhaus in Huttrop kam es zu einem größeren Polizei-Einsatz. (Archiv) Foto: Justin Brosch

Sechs Angestellte wurden verletzt, darunter erlitt eine Frau (23) schwere Verletzungen. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, hatte sich die Lage bereits beruhigt. Ein Mann (41) wurde festgenommen.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung und prüft, ob Verbindungen zur Clankriminalität bestehen könnten.