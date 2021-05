Essen: Heftiges Bild! Auto brennt lichterloh auf Parkplatz

Essen. Bildgewaltiger Einsatz für die Feuerwehr in Essen.

In der Nacht zu Freitag wurde die Feuerwehr in Essen über ein brennendes Auto auf einem Parkplatz an der Bocholder Straße informiert. Beim Eintreffen der Helfer bot sich ihnen ein heftiges Bild: Meterhoch stoben die Flammen in den dunklen Himmel.

Essen: Heftiges Foto von Feuerwehreinsatz

Der Pick-Up hatte bereits beim Eintreffen der Feuerwehr Essen gegen 3 Uhr am Freitagmorgen voll Feuer gefangen. Auch ein Teil des Anhängers stand bereits in Flammen. Zumindest ihn konnte die Feuerwehr allerdings noch aus dem Gefahrenbereich retten und ein komplettes Ausbrennen des Hängers verhindern.

Lichterloh stand das Auto in Essen in Flammen. Foto: Feuerwehr Essen

Andere Autos blieben glücklicherweise von dem Brand verschont. Auch, weil zwei Feuerwehrtrupps den Brand schnell unter Kontrolle brachten.

Wieso das Auto in Essen in Flammen aufgegangen war, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (dav)