Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen: Reizgas-Attacke in Kino-Saal ++ Zahl der Verletzten auf 17 gestiegen ++ Polizei nennt neue Details

Essen. Nach einer Reizgas-Attacke im „Cinemaxx“-Kino am Berliner Platz in Essen sind am Samstagabend mehrere Besucher ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Am Tag nach dem Vorfall nannte die Polizei Essen neue Details zu dem Vorfall.

Essen: Polizei-Einsatz am „Cinemaxx“-Kino am Berliner Platz. Foto: Justin Brosch

Essen: Jugendliche attackieren Besucher – der wehrt sich mit Pfefferspray

Demnach soll es in einem der Kino-Säle gegen 20.45 Uhr zu einem Streit zwischen einem Mann (25) und einer Gruppe Jugendlicher (14 bis 17 Jahre) gekommen sein.

Zeugen sagten gegenüber Einsatzkräften der Polizei Essen aus, dass die Jugendlichen den 25-Jährigen nach einem zunächst verbalen Streit plötzlich attackierten. Der zückte ein Pfefferspray und sprühte es in Richtung der Angreifer.

---------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

---------------------

Daraufhin rannten alle Kino-Besucher aus dem Saal. Samstagabend war noch von zehn Personen mit Atemwegs- und Augenreizungen die Rede. Die Zahl der Verletzten ist am Ende auf 17 gestiegen.

Rettungseinsatz nach Reizgas-Attacke in Essen

Der Rettungsdienst rückte an, um die Verletzten zu versorgen. Der 25-Jährige, sowie drei weitere Personen mit größeren Reizungen kamen ins Krankenhaus.

---------------------

---------------------

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 25-Jährigen sowie fünf Jugendliche.

