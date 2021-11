Essen: Reizgas-Alarm im Kino – Polizei spricht von mehreren Verletzten

Essen: Polizei-Einsatz am „Cinemaxx“-Kino am Berliner Platz.

Essen. Nach einer Reizgas-Attacke im „Cinemaxx“-Kino am Berliner Platz in Essen sind am Samstagabend Polizei und Feuerwehr im Einsatz.

Ein Sprecher der Polizei Essen sprach gegenüber DER WESTEN von mehreren Verletzten.

Essen: Reizgas-Alarm im Kino – mehrere Verletzte

Nach Informationen von DER WESTEN soll es in dem Essener Kino am Abend zu einer Schlägerei gekommen sein. Das konnte der Polizeisprecher bislang nicht bestätigen.

Fest steht allerdings: Mindestens eine Person soll Pfefferspray versprüht haben.

---------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

---------------------

Gleich mehrere Kino-Besucher sollen sich in der Folge Verletzungen zugezogen haben. Wie viele Menschen unter Atemwegs- und Augenreizungen leiden, ist bislang unklar.

Rettungseinsatz nach Reizgas-Attacke in Essen

Der Rettungsdienst ist angerückt, um die Verletzten zu versorgen.

Zu den Hintergründen des Geschehens liegen bislang keine Informationen vor. Ein Tatverdächtiger ist nach Angaben der Polizei am Abend noch nicht identifiziert worden.

Wir berichten weiter.