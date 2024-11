Essen: Dramatische Rettungsaktion nach Brand ++ 10 Verletzte, darunter 5 Kinder

Am Sonntag, den 3. November, brannte es in einem Mehrfamilienhaus auf der Altendorfer Straße in Essen-Bochold. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Essen gegenüber DER WESTEN erklärte, mussten die Einsatzkräfte schwere Maßnahmen einleiten, um die gefährdeten Personen zu retten. Die Rettungsaktion zeigte dramatische Szenen.

Um 14.48 Uhr klingelte das Telefon auf der Feuerwache in Essen-Borbeck. Der Grund: ein Brand in einem Mehrfamilienhaus. Glücklicherweise befindet sich die Feuerwehr nur unweit von dem Einsatzort auf der Altendorfer Straße, wodurch die ersten Einsatzkräfte schnell an ihrem Ziel angelangt waren. Vor Ort angekommen stellte die Feuerwehr fest, dass die Wohnungen und das Treppenhaus in der ersten Etage bereits in Vollbrand standen. An den Fenstern des zweiten und dritten Obergeschosses riefen bereits Leute um Hilfe. Denn der Weg durch das Treppenhaus war vollkommen abgeschnitten.

Brand in Essen-Altendorf: 10 Verletzte

Fünf Personen waren bei Eintreffen der Feuerwehr noch im Gebäude eingeschlossen, wie ein Pressesprecher berichtet. Aufgrund des starken Brandes musste die Feuerwehr vier Personen mithilfe von Drehleitern aus den Fenstern des brennenden Gebäudes retten. Die Einsatzkräfte brachten eine Person über den abgelöschten Treppenraum in Sicherheit. Nach derzeitigen Angaben gibt es insgesamt 10 Verletzte – fünf davon Kinder. Die Verletzten wurden alle mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Essener Kliniken gebracht.

Anschließend leitete die Feuerwehr die Brandbekämpfung über Leitern und unter Atemschutz über das Treppenhaus ein. Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigt, konnten die Einsatzkräfte den Brand schließlich in Essen-Bochold nach rund 25 Minuten unter Kontrolle bringen. Insgesamt war die Feuerwehr Essen mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck, dem Führungsdienst der Feuerwehr, mehreren Sonderfahrzeugen, zahlreichen Fahrzeugen des Rettungsdienstes sowie dem Leitenden Notarzt für ca. zweieinhalb Stunden im Einsatz.

Mehrfamilienhaus nun unbewohnbar

Nach der Rettung entrauchten die Einsatzkräfte das Gebäude mittels Hochleistungslüfter und kontrollierte alle Glutnester mithilfe einer Wärmebildkamera. Das Mehrfamilienhaus ist nun unbewohnbar – das Treppenhaus völlig zerstört, so die erste Einschätzung. Die Personen, die sich selbst aus dem Gebäude retten konnten, werden derzeit von der Stadt Essen in Notunterkünfte gebracht.

Zusätzlich zu den 10 Verletzten Personen rettete die Feuerwehr mehrere Tiere aus den nicht betroffenen Etagen. Darunter vier Kaninchen, zwei Katzen sowie ein Wellensittich. Derzeit kann die Feuerwehr noch keine Ursache des Brands ausmachen und die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Aufgrund des Feuers musste die Altendorfer Straße zunächst voll gesperrt werden, gegen 17 Uhr etwa wurde die Straße jedoch wieder freigegeben.