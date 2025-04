Urlaub in Italien: Drama bei Bootsausflug! Touristin stirbt auf qualvolle Weise

Tragödie in Norditalien! Inmitten ihres Urlaubes in Italien ist eine mutmaßlich deutsche Touristin ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen ist sie auf qualvolle Weise gestorben.

Es ist eine Horror-Vorstellung: Freunde oder Familienmitglieder fahren in den Urlaub und kommen nicht zurück. Dieses trauriges Szenario hat sich nun in Italien ereignet. Es soll zu einem echten Drama gekommen sein.

Urlaub in Italien: Todes-Drama bei Bootsausflug

Bei einem Brand auf einem Boot in Italien ist eine Urlauberin verunglückt. Die Tote stammt nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur „Ansa“ vermutlich aus Deutschland. Genauere Informationen zu dem Opfer sind jedoch noch nicht bekannt.

Das Unglück ereignete sich auf dem Fluss Stella in der Gemeinde Palazzolo, wo das Boot verankert war. Neben der Frau soll auch ein Mann an Board des Bootes gewesen sein. Dieser hatte sich wohl durch einen Sprung ins Wasser retten können. Er musste mit lebensgefährlichen Brandverletzungen in ein Krankenhaus in Udine gebracht werden. Womöglich könnte es der Ehemann der verstorbenen Frau sein.

Das Boot soll mitten in der Nacht Feuer gefangen haben und sei dann in Brand geraten. Genaue Informationen oder eine Ursache sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Es scheint jedoch, als seinen die beiden Urlauber von den Flammen im Schlaf überrascht worden.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Bei dem Brandt in der Nacht waren Feuerwehren aus Ligano und Latisana im Großeinsatz. Außerdem medizinisches Personal mit Rettungshubschrauber sowie die Carabinieri. Die norditalienische Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe des Unglücks. Weitere Informationen dürften in den kommenden Stunden und Tagen folgen.

Für ein – vermutlich – deutsches Ehepaar hat ihr Urlaub in Italien ein dramatisches Ende genommen. Der genaue Gesundheitsstatus des Mannes ist noch unbekannt. Es bleib abzuwarten, ob er diese Tragödie überlebt.