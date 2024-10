A59 in Duisburg: Autofahrer verliert die Kontrolle – 3 Schwerverletzte

Lautes Sirenengeheul, Blaulicht und ein immer länger werdender Stau – viele erkennen inzwischen die ersten Anzeichen eines schweren Unfalls. Und spätestens, wenn der Rettungswagen mit hoher Geschwindigkeit an einem vorbeifährt, ist klar: Es hat einen (schweren) Unfall gegeben.

+++ Bus und Bahn in Duisburg: Gnade für Schwarzfahrer? Linke will Forderung durchsetzen +++

Nun hat sich am 22. Oktober 2024 auch auf der Autobahnauffahrt zur A59 in Duisburg-Duissen ein schwerer Unfall ereignet. Dabei wurden drei Menschen schwer verletzt, wie die Polizei aus Düsseldorf jetzt mitteilte.

Duisburg: Schwerer Unfall auf der A59

Bei einem schweren Unfall muss oft nicht nur die Polizei ausrücken, auch der Rettungswagen und die Feuerwehr ist auf den Straßen unterwegs. So auch am vergangenen Dienstag – nach einem Bericht der „Rheinischen Post“ wurde die Duisburger Feuerwehr gleich durch mehrere Notrufe alarmiert.

+++ A59 in Duisburg: Paar fährt auf Autobahn – plötzlich geht es um Leben und Tod +++

Doch was war passiert? Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein Mann (23) aus Duisburg mit seinem Audi den linken Fahrstreifen der A 59 in Fahrtrichtung Dinslaken. Etwa in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Duissern scherte er vom linken Fahrstreifen direkt in die Ausfahrt ein und verlor dann die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Drei Personen schwer verletzt

Im weiteren Unfallverlauf drehte sich das Auto und kollidierte mit einem BMW. Die Insassin des Autos war eine 44-jährige Frau aus Dinslaken. Durch die Kollision schleuderten beide Fahrzeuge gegen die Lärmschutzwand. Bei diesem Unfall wurden drei Personen schwer verletzt. Sie wurden rasch vom Rettungsdienst versorgt und in die umliegenden Krankenhäuser transportiert.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Bleibt zu hoffen, dass es den drei Verletzten schnell besser geht und sie diesen Tag zügig vergessen. Allen anderen kann man nur raten, auch weiterhin beim Autofahren vorsichtig zu sein.