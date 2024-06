Essen: Anwohner entdeckt beim Spaziergang peinliches Detail – „Zum Fremdschämen“

Bei einem Spaziergang im Stadtteil Bochold entdeckte ein Essener kürzlich eine Mülltonne der EBE, der städtischen Entsorgungsbetriebe. Erst einmal nichts Ungewöhnliches. Doch was da auf dem Eimer prangte, ließ den Mann zusammenzucken.

Gegenüber DER WESTEN berichtet er jetzt von diesem „kuriosen und peinlichen Fundstück aus Essen“ – und schickt auch gleich ein Foto mit.

Essener bemerkt groben Fehler

„Als ich vor einiger Zeit in Essen-Bochold unterwegs war, ist mir ein Mülleimer der EBE aufgefallen“, holt der Mann aus. Dabei sei ihm ein Detail auf der Frontseite aufgefallen. „Hier scheint man neue Aufkleber angebracht zu haben, allerdings mit einem peinlichen Fehler.“

Denn auf den Eimern prangte der Spruch „Blendend sauber, Bocholt“. Natürlich fiel dem Essener sofort der Buchstabendreher ins Auge. „Schon ein bisschen zum Fremdschämen, wenn man als städtischer Betrieb nicht mal einen Essener Stadtteil richtig schreiben kann..“, kritisiert der Mann die EBE. „Peinlich, peinlich“.

Essen: EBE bedauert Fehler – „Extrem ärgerlich“

Wir haben bei der EBE nachgehakt, wie es zu diesem Fehler kommen konnte, den auch die Entsorgungsbetriebe als „extrem ärgerlich“ betiteln. Denn den hätten leider weder der Betrieb selbst, noch das Korrekturprogramm oder die Druckerei bemerkt. „Aber wir haben ja sehr kluge Kollegen bei den EBE!“, möchte die beanstanden.

So ist der Rechtschreibfehler vielen gleich aufgefallen und diese haben die Aufkleber dann gar nicht erst angebracht. Bei den anderen wurde er sofort behoben. „Noch am selben Tag wurden diese wirklich wenigen Aufkleber wieder demontiert und durch einen neutralen Aufkleber ersetzt.“ Denn Bochold ist in Essen ein vergleichsweise kleiner Stadtteil, ergo gibt es hier nicht so viele Mülltonnen. Dann habe man die korrigierten Aufkleber nachproduziert und angebracht.

Essen: EBE mit Bitte an Anwohner

Wer also an diesem Tag innerhalb der wenigen Stunden, in denen die fehlerhaften Aufkleber noch sichtbar angebracht waren, zugegen war, dürfte sich mit Recht gewundert haben. Die EBE sieht ihren Fehler natürlich ein.

Sollten sich also immer noch Mülltonnen mit dem T-Aufkleber irgendwo in Bochold befinden, dann würden sich die Entsorgungsbetriebe über einen Hinweis mit genauer Standortangabe sehr freuen. „Denn natürlich steht für uns alle fest, dass ‚Bochold blendend sauber‘ ist und sich auf dem gesamten Aufkleber kein einziges T befinden darf.“