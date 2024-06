Essen: Kurz nach Deutschland-Sieg brechen alle Dämme – diese Szenen haben wir alle vermisst

Was für ein Auftakt zur EM 2024! Deutschland überrollt Schottland im Eröffnungsspiel in München mit 5:1 – und plötzlich riecht es beim Turnier im eigenen Land wieder gehörig nach Sommermärchen.

Und was gehört zu einem Deutschland-Sieg bei einem Fußball-Turner dazu? Richtig: Nach dem Abpfiff wird es laut in den Straßen – Hupkonzerte, wehende Flaggen, Autokorsos. Auch in Essen dauerte es nicht lange, bis wir Szenen zu Gesicht bekamen, wie wir sie seit vielen langen Jahren vermisst haben.

Essen: Mega-Party nach Deutschland-Sieg

Nach zwei frühen Toren von Florian Wirtz und Jamal Musiala folgte eine rote Karte für die Schotten – und Kai Havertz stellte noch vor der Pause per Foulelfmeter auf 3:0. In der zweiten Hälfte erhöhten die BVB-Stars Füllkrug und Can. Lediglich ein unnötiges Eigentor von Antonio Rüdiger wurde zum Schönheitsfehler eines sonst traumhaften Fußball-Abends für alle, die es mit Schwarz-Rot-Gold halten (>> hier kannst du die wichtigsten Momente des Spiels noch einmal nachlesen).

Nach dem Abpfiff dauerte es keine fünf Minuten – und schon ertönten in der Essener Innenstadt die ersten Autohupen. Und es wurden mehr und mehr. Jubelschreie tönen zwischen den heulenden Motoren hervor – und aus mehreren Autofenstern wehen bereits wieder Deutschland-Flaggen. Die Szenen siehst du oben im Video.

Gelingt bei der Heim-EM der große Wurf?

Ein Hauch von Sommermärchen liegt schon wieder in der Luft. Wie lange ist es her, dass man nach einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft derart ehrliche Euphorie verspürt hat? Die letzten Turniere gaben dafür einfach nicht genügend Anlass.

Jetzt gibt es eine Europameisterschaft im eigenen Land – und nach drei vergurkten Turnieren scheint Deutschland unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann das Ruder wieder herumgerissen zu haben.

Wenn die Mannschaft diese Form beibehält, könnte in diesem Sommer großes möglich sein.