Deutschland – Schottland – EM-Auftakt im Live-Ticker: Polizei räumt Fanzone! Verdächtiger Gegenstand gefunden

Die Euphorie kennt keine Grenzen! Nach wochenlangem Warten ist es endlich so weit. Die EM 2024 kann endlich starten. Am Freitag (14. Juni) treffen im Eröffnungsspiel Gastgeber Deutschland und Schottland aufeinander.

Für viele Fans gibt es kein Halten mehr. Egal ob aus Deutschland oder Schottland – sie pilgern nach München, wo die erste Partie des Turniers stattfindet. Wer kein Ticket fürs Stadion hat, hofft, beim Public Viewing das volle EM-Feeling abzubekommen.

Deutschland – Schottland: Wer gewinnt den EM-Auftakt?

Du bist nicht im Stadion und kannst auch nicht beim Public Viewing sein? Kein Problem! Mit unserem Live-Ticker kriegst du rund um das Spiel Deutschland – Schottland alles mit und bleibst immer auf dem Laufenden. Viel Spaß beim EM-Auftakt!

Deutschland – Schottland -:- (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

17.54 Uhr: Nicht die ganze Fanzone ist abgeriegelt. Von vier Zugängen sind lediglich drei dicht. Auch auf die Fanzone am Brandenburger Tor hat der Einsatz keine Auswirkungen.

17.32 Uhr: Alarm an der Fanzone am Reichstag in Berlin! Wie die Polizei mitteilte, sei am Eingangsbereich der Scheidmannstraße ein verdächtiger Gegenstand gefunde. Laut „Bild“ soll es sich um einen Rucksack handeln. Der Bereich, so die Polizei, stehe den Fans aktuell nicht zur Verfügung – wird also geräumt. Beamte würden die Lage gerade prüfen.

16.30 Uhr: Mittlerweile hat die Polizei den Marienplatz gesperrt. Es ist einfach zu voll im Zentrum von München.

16.13 Uhr: Jede Menge Trubel in München! In der bayrischen Hauptstadt ist es richtig voll. Kein Wunder, sind doch auch zahlreiche Schottland-Fans nach München gereist. Doch das hat Auswirkungen. Wie die Stadt München Stunden vor Anpfiff mitteilte, ist der Marienplatz völlig überfüllt. Dort werde heute definitiv kein Public Viewing stattfinden können, teilte die Stadt mit!

Die Stadt München bittet eindringlich darum, dass sich die Fans über das gesamte Stadtgebiet verteilen – mit einer Einschränkung. Denn auch die Fan-Zone im Olympiapark ist schon jetzt bis zum Anschlag gefüllt. Daher sollen Fans NICHT mehr dorthin fahren.

14.37 Uhr: Auch spannend: Welche Startelf bietet Julian Nagelsmann heute Abend auf? Neben Neuer sind zentrale Positionen eigentlich vergeben. Doch vielleicht sorgt der Bundestrainer für eine Überraschung.

13.59 Uhr: Im ganzen Land finden während der EM Public Viewings statt. Die UEFA hat dafür extra Fan-Zonen im ganzen Land eingerichtet. In Berlin am Brandenburger Tor, in Dortmund im Westfalenpark, in München im Olympiapark – schon heute Abend dürfte es dort richtig voll werden.

Deutschland – Schottland: Torwar-Entscheidung gefallen

13.01 Uhr: Für Diskussionen sorgt dieser Tage die Torwart-Frage. Nagelsmann hält uneingeschränkt zu Manuel Neuer, obwohl dieser sich in den letzten Wochen nicht gerade mit Ruhm bekleckerte. Viele Fans hätten sich Marc-André ter Stegen als Stammkeeper gewünscht. Bleibt zu hoffen, dass die Entscheidung dem DFB während des Turniers nicht auf die Füße fällt.

12.12 Uhr: Die große Frage ist natürlich: Kann Deutschland mit Trainer Julian Nagelsmann bei einem Turnier mal wieder so richtig begeistern. Bei den WMs 2022 und 2018 sowie der EM 2021 war jeweils früh Schluss. Das soll sich im eigenen Land auf keinen Fall wiederholen.

Freitag, 14. Juni, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Live-Ticker für die EM 2024! Gastgeber Deutschland empfängt in der Münchener Allianz-Arena Schottland zum Auftakt.