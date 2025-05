Wehrpflicht: Bei Wechsel der Staatsbürgerschaft – müssen SIE dann zum Militär?

Ist das eine Schattenseite der doppelten Staatsbürgerschaft? In Deutschland können viele Menschen mehr als eine Staatsangehörigkeit annehmen. Das war lange bei Türkeistämmigen nicht möglich – sie mussten sich bis zur Reform des Staatsbürgerschaftsrechts zwischen der deutschen oder der türkischen Staatsangehörigkeit entscheiden.

Jetzt können sie zwar beide Staatsbürgerschaften annehmen. Doch Männer sollten eine wichtige Sache bedenken – denn plötzlich könnte ihnen ein Einberufungsbescheid des Militärs ins Haus flattern. Kein Witz: Deutschen Staatsbürgern, die zusätzlich oder ausschließlich die türkische Staatsangehörigkeit annehmen, müssen ihre Wehrpflicht in der Türkei ableisten!

Wehrpflicht: Bei Wechsel der Staatsbürgerschaft – müssen Türken zum Militär?

Die Gesetzeslage in der Türkei ist für Männer klar: Wer türkischer Staatsbürger und zwischen 20 und 41 Jahre alt ist, muss seine Wehrpflicht in der Türkei ableisten. Dort dauert der Dienst in der Armee mindestens sechs Monate. Wer für Deutschland keinen Wehr- oder Zivildienst abgeleistet hat, erhält dann von der türkischen Armee einen Einberufungsbescheid.

Hat man bereits der Bundesrepublik gedient, ist man in der Türkei von der Wehrpflicht befreit. Dafür sorgt ein Abkommen unter den Nato-Staaten. Im Fall der Fälle könnte man ja schließlich auch nicht für mehrere Nationen in den Krieg ziehen. Lebt und arbeitet man aber außerhalb der Türkei, kann man sich gegen eine Geldsumme in Höhe von rund 6.000 Euro vom Militärdienst freikaufen.

Mehr News und weitere Folgen von „Unter Deutschen“:

Erst wenn man das Höchstalter von mindestens 42 Jahren erreicht hat und dann die türkische Staatsbürgerschaft annimmt, muss man nicht mehr zum Militär im Bosporus-Land. Das gilt auch bei Krankheiten, körperlichen Handicaps oder seelischen Behinderungen.

Folge „Unter Deutschen“ auf Social Media und verpasse keine Episode!

>> Unter Deutschen auf Facebook

>> Unter Deutschen auf Instagram

>> Unter Deutschen auf TikTok