Urlaub in der Türkei: Augen auf bei der Reise! Diese Tiere siehst du nur hier

Augen auf im Urlaub in der Türkei! Seit Jahren gehört das Land am Bosporus zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Oft geht es an die großen Städte am Mittelmeer, viele zieht es aber auch in die großen Metropolen wie Istanbul oder an die Ägäis-Küste nach Izmir. Und einige Touristen, die sich für Geschichte, Kultur und Natur interessieren, reisen auch mal nach Zentralanatolien oder in die bergige Region im Osten der Türkei.

Doch neben gutem Wetter, überragendem Essen und gastfreundlichen Menschen kann man auch die Natur im Urlaub in der Türkei bewundern. Mehr noch: Einige Tierarten haben ihren Ursprung dort, leben teilweise bis heute ausschließlich in der Türkei! Mit viel Glück kann man ihnen sogar in freier Wildbahn begegnen – ganz ohne Zoo-Besuch…

Urlaub in der Türkei: Augen auf bei der Reise!

Ein Beispiel einer Tierart, die es nur in der Türkei gibt, ist der sogenannte Anatolische Leopard. Er galt lange als ausgestorben, doch zuletzt gab es immer wieder Berichte über Sichtungen – vor allem im Ägäisraum, wo viele Menschen Urlaub machen. Das Raubtier ist 1,50 Meter lang, es kann bis zu 90 Kilogramm schwer werden.

Ein weiteres Beispiel für Vierbeiner, die ihren Ursprung in der Türkei haben und nur dort wild zu finden sind, ist die Vankatze. Sie gilt als halbwild, hat weißes Fell und oft verschiedenfarbige Augen. Sie stammt aus der Region um den Vansee und ist sehr selten. Angeblich entwickelte sie sich vor über 2.000 Jahren im rauen und abgelegenen Hochland im Osten der Türkei.

Ein drittes Beispiel für Tierarten, die aus der Türkei kommen, ist der Kangal-Hirtenhund. Sie haben eine typisch schwarze Zeichnung auf dem Gesicht. Der Name kommt von der gleichnamigen Stadt Kangal aus der zentralanatolischen Provinz Sivas. Kangals sind Herdenschutztiere und gelten als größte Hunde der Welt. Sie sind besonders mutig und haben selbst vor Wölfen und sogar vor Bären keine Angst. Inzwischen gibt es Kangals überall auf der Welt – ihren Ursprung als „türkisches“ Tier haben sie aber nicht verloren…

