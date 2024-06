Deutschland – Schottland: Irre Szenen vor Anpfiff! HIER staunen selbst die Deutschen

EM-Auftakt! Und die Freude ist riesig. Vor dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland ist die Laune bei den mitgereisten Fans aus ganz Europa groß – das ist in den EM-Städten deutlich zu sehen.

Vor allem in München geht es richtig ab. Dort steigt das Auftaktspiel zwischen Deutschland und Schottland. In der bayrischen Großstadt spielten sich schon seit den Mittagsstunden irre Szenen ab.

Deutschland – Schottland: Irre Szenen vor Anpfiff!

Nur 67.000 Fans passen in die Allianz-Arena, um sich Deutschland gegen Schottland anzuschauen. Doch allein 70.000 schottische Anhänger werden in München erwartet. Die sogenannte „Tartan Army“ sorgte in der Stadt für Party-Stimmung. Schon tags zuvor feierten zahlreiche Schotten in der Innenstadt um den Marienplatz.

In den sozialen Medien verbreiten sich zahlreiche Fotos und Videos von feiernden Fans. Die Laune ist, deutlich sichtbar, sehr gut. Es wurden viele Fangesänge angestimmt und natürlich auch Bier getrunken. Glücklicherweise ist alles bislang friedlich geblieben. Von schweren Ausschreitungen ist die Landeshauptstadt bislang verschont geblieben.

Auf anderen Aufnahmen dröhnen zahlreiche Dudelsäcke, als ein kleiner Fanmarsch durch die Stadt zieht. Es sind irre Aufnahmen aus München, die fest in schottischer Hand ist.

Sogar Deutsche staunen

Es ist nicht das erste Mal, dass die „Tartan Army“ für gute Stimmung sorgt. Was sich aber vor Deutschland – Schottland abspielt, lässt selbst die deutschen Fans staunen. „Schottische Fans sind mit Abstand die besten und es ist nicht mal knapp“, „Ist das geil! Ich hoffe wirklich, dass Schottland es weit im Turnier schafft. Diese geile Stimmung brauchen wir noch lange“ und „Die ,Tartan Army‘ zeigt sich mal wieder von ihrer besten Seite“, heißt es unter anderem auf X (ehemals Twitter).

Und von dieser grandiosen Stimmung hofft auch die schottische Nationalmannschaft zu profitieren. „Es fühlt sich an, als ob die meisten Einwohner des Landes hier sind“, sagte Schottlands Kapitän Andy Robertson vor dem Eröffnungsspiel. Gleichzeitig schickt Nationaltrainer Steve Clarke eine deutliche Ansage an die Fans: „Wir hoffen, dass sich alle benehmen.“ Das scheint aktuell der Fall zu sein.