Essen: BMW-Dieb flieht vor Polizei und rast in Gegenverkehr ++ mehrere Schwerverletzte

Verfolgungsfahrt mit schlimmem Ende! In Essen ist am Freitagabend (22. November) ein Autodieb vor der Polizei geflohen und hat dabei einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, als der Dieb plötzlich in den Gegenverkehr geriet.

Nach Informationen von DER WESTEN soll es vier Schwerverletzte gegeben haben. Mutmaßlich war der Dieb mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Essener Polizei nimmt Verfolgung auf

In Essen soll ein Mann am Freitagabend einen BMW geklaut haben und damit davongefahren sein. Nachdem das Auto als gestohlen gemeldet wurde, sei die Polizei dann in der Westfalenstraße auf das Fahrzeug aufmerksam geworden. Die Einsatzkräfte hätten dann versucht, den Fahrer zu stoppen, der gab aber Gas.

Er sei dann in Richtung Ruhrallee losgerast – mit überhöhter Geschwindigkeit. So schnell, dass die Polizei aus Sicherheitsgründen nicht mithalten wollte, sonst hätten noch andere Verkehrsteilnehmer verletzt werden können. Der Zivilwagen sei dem Dieb dann mit Abstand gefolgt. Kurz darauf passierte es.

Essen: Viele Verletzte, Dieb im Krankenhaus

Auf Höhe der „Finca Barcelona“ – einem Restaurant in Bergerhausen – hätte der Fahrer dann die Kontrolle verloren und sei in den Gegenverkehr gerast. Der BMW sei mit drei weiteren Autos kollidiert und dann in einen Stromkasten gekracht. Am Ende seinen vier Personen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Unfall in Essen! Foto: WTVnews_Essen

Der Verursacher des Unfalls, mutmaßlich der Dieb des BMW, soll in Polizeibegleitung ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Die Westfalenstraße sei über mehrere Stunden gesperrt gewesen. Nun habe die Polizei die Ermittlung zum Unfall und Autodiebstahl aufgenommen.