Essen: Dauerregen! Feuerwehr im Großeinsatz ++ Fluss übers Ufer getreten

Der stundenlange Starkregen am Dienstag (19. November) sorgt für dramatische Szenen in Essen-Kupferdreh. Der Deilbach, ein Nebenfluss der Ruhr, hat wegen des Regens einen rapide steigenden Pegelstand und ist bereits an einigen Stellen übergetreten. An vielen Bereichen drohen ebenfalls weitere Überschwemmungen.

Es sind Szenen, die in vielen Anwohnern wohl Erinnerung an die Flutkatastrophe 2021 wecken wird. Auch damals kam es am Deilbach zu Überschwemmung (wir berichten). Sogar ein Sportverein war betroffen, der komplett überschwemmt war (wir berichten).

Essen: 50 Einsatzkräfte vor Ort

Von den derzeitigen Überschwemmungen sind bereits Firmengelände, aber auch mehrere Wohnbereiche betroffen. Die Feuerwehr Essen befindet sich gerade mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort, um der Lage Herr zu werden und einzelne Anwohner zu schützen. Ebenfalls stehen weitere 20 Einsatzkräfte auf der Feuerwache bereit, um die dringend benötigten Sandsäcke zu befüllen und sich um die Logistik des Großeinsatzes zu kümmern.

Der Bahnhof in Essen-Kupferdreh ist wegen des Hochwassers komplett überschwemmt. Foto-Credit: Justin Brosch Foto: Justin Brosch

Mehrere Bereiche in Essen-Kupferdreh sind besonders von der Überschwemmung des Flusses betroffen, wie auch der Parkplatz am Bahnhof des Stadtteils. Ein Sprecher der Feuerwehr teilte DER WESTEN mit, dass der Wasserstand dort bereits 40 bis 50 cm betrug, bevor man die parkenden Autos von dem Parkplatz entfernen konnte.

Die Situation um den Fluss sei momentan sehr dynamisch, wie ein Sprecher der Feuerwehr Essen berichtet. Die Einsatzkräfte beobachten die Situation, um entsprechend reagieren zu können. Um die Lage genau zu beobachten, sind gerade mehrere Erkundungsfahrzeuge in Essen-Kupferdreh im Einsatz.

Anwohner sollen niedrige Räume verlassen

Aber nicht nur in Essen ist die Lage momentan angespannt, sondern auch in Velbert. Gleich in zwei Stadtteilen, Velbert-Langenberg und Velbert-Neviges, besteht momentan eine akute Hochwassergefahr. Die Anwohner wurden jetzt gewarnt, dass sie dringend niedrige Räume verlassen sollen.

Momentan kann man in Essen nicht einschätzen, ob sich die Lage um den Deilbach schnell wieder beruhigen wird oder ob sich die Situation sogar noch weiter verschärft. Die Einsatzkräfte entfernen gerade Fahrzeuge, die drohen, überschwemmt zu werden, und informieren die Anwohner. Ebenfalls hat die Feuerwehr für die betroffenen Anwohner eine Fläche bereitgestellt, damit diese ihr Hab und Gut vor dem Wasser sichern können.

Momentan beobachtet die Feuerwehr Essen die Situation und versucht, weitere Überschwemmungen zu verhindern.