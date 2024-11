Essen: Frau greift Ehemann mit Messer an – 9-Jähriger muss alles mit ansehen

SEK-Einsatz in Essen-Altendorf!

In der Wordstraße mussten am Freitag (22. November) gegen 13.30 Uhr Spezialeinheiten anrücken. Ein Mann (66) hatte den Notruf gewählt, weil ihn seine Frau (61) mit einem Messer angegriffen haben soll. Während der Tat hielt sich auch der neunjährige Neffe des Paares in der Wohnung auf.

Essen: Messer-Angriff in Altendorf

Der Ehemann konnte aus der Wohnung fliehen, ehe er den Notruf wählte. Das SEK wurde von der Polizei hinzugezogen, da es Hinweise darauf gab, dass sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte.

Den SEK-Beamten gelang es, die 61-Jährige zu überwinden und unverletzt in ärztliche Behandlung zu übergeben.

Bei dem Einsatz stellte sich jedoch auch heraus, dass sich der Neffe (9) der Frau ebenfalls in der Wohnung befand. Gleichzeitig beruhigte die Polizei in ihrer Mitteilung: „Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für das Kind.“