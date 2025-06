Gebühren-Hammer in Essen! Hier müssen Autofahrer plötzlich zahlen

Es sollte schon im letzten Jahr passieren. Jetzt ist es amtlich. Der Rat der Stadt Essen hat eine neue Gebührenordnung beschlossen, die das Parken am Baldeneysee betrifft.

Damit müssen Autofahrer nun blechen, wenn sie ihr Auto am beliebten Ausflugsort in Essen abstellen wollen. Es gibt allerdings Ausnahmen.

Stadt Essen bittet Autofahrer am Baldeneysee zur Kasse

2024 war die Einführung der Parkgebühren am Baldeneysee daran gescheitert, dass selbst Mitglieder von Sportvereinen hätten zahlen müssen, die am Baldeneysee Sport treiben. Nun hat der Rat der Stadt eine Lösung gefunden, ohne die regelmäßig trainierenden Sportler zu belasten. Sie sollen in Zukunft kostenfrei auf einem Schotterparkplatz an der Freiherr-vom-Stein-Straße parken dürfen.

Für alle anderen gilt: Sie müssen künftig bezahlen, wenn sie auf den Parkplätzen am Regattaturm sowie entlang der Freiherr-vom-Stein-Straße parken wollen. Die Kosten richten sich je nach Parkdauer:

1-15 Minuten: 0 Euro

16-30 Minuten: 0,40 Euro

31-45 Minuten: 0,50 Euro

46-60 Minuten: 0,60 Euro

61-120 Minuten: 0,60 Euro je angefangene 15 Minuten

Tagesticket: 5 Euro

Neue Parkgebühren in Essen nur in bestimmten Zeitraum

Es gibt allerdings Einschränkungen. So werden die Parkgebühren lediglich zwischen 10 und 17 Uhr fällig. Außerdem werden die Gebühren nur in den Frühlings- und Sommermonaten fällig, also konkret vom 15. April bis zum 15. Oktober. Startschuss der neuen Gebührenordnung soll die zweite Augustwoche sein. Bis dahin können Autofahrer noch kostenlos parken.

„Der Dialog mit den ansässigen Vereinen wird zur Bereitstellung zusätzlicher Stellplätze für Vereinsmitglieder fortgeführt.“ Nach Angaben von „Radio Essen“ wollen die Sport- und Bäderbetriebe noch weitere Parkplätze schaffen.