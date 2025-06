Essen: Nach Tod von Glockenhorst – jetzt trauert RWE um „Susi“

Mitte Oktober 2024 verstummte die berühmte Glocke für immer. Horst Gehle († 74), der seine Glocke regelmäßig beim RWE schwang, verstarb am 20. Oktober 2024 (>>> wir berichteten). Doch dies war nicht der letzte Schicksalsschlag, den der Ruhrpott-Verein verkraften musste.

Nun folgte der nächste Abschied von einer Vereinslegende. Die Fans trauern und verabschieden sich.

Essen: Beliebte Wirtin ist verstorben – RWE trauert

Susanne Bömke-Goronzy war eine der bekanntesten Größen an der Hafenstraße in Essen. Besonders ihr „Hafenstübchen“ war ein beliebter Treffpunkt für viele Fans des Vereins. Doch jetzt ist die berühmte Wirtin verstorben, wie der Fußball-Club am 3. Juni auf Facebook & Co. mitteilte.

++ Duisburg: Kritik an RWE-Fans – MSV-Fan stirbt nach Notfall-Einsatz im Pokalfinale ++

Der Verein teilt seinen Fans mit: „Die RWE-Familie trauert um Susi vom ‚Hafenstübchen‘: Susanne Bömke-Goronzky, die Wirtin der beliebten Fankneipe an der Hafenstraße, ist leider verstorben.“ Voller Trauer fügt er hinzu: „Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und den Angehörigen.“ Und nicht nur die Spieler, die Trainer und der Verein sind voller Trauer, auch die zahlreichen Fans des Essener Vereins sind betroffen.

Fans bekunden ihr Beileid: „Ruhe in Frieden, Susi!“

Eine Userin schreibt: „Grüß den Glockenhorst von uns – Ruhe in Frieden.“ Ein anderer Fan fügt ganz betrübt hinzu: „In den Farben getrennt, in der Trauer vereint! Ruhe in Frieden. Gruß aus Duisburg.“ Doch die beiden Fußball-Fans sind mit ihren Beileidsbekundungen nicht allein, auch andere äußern sich:

„Ruhe in Frieden. Mein Beileid den Angehörigen.“

„Ruhe in Frieden, Susi! Vielen Dank für zig Jahre kühles Stauder und die geilste Stadionbratwurst bei Rot Weiss. Grüße den Horst da oben.“

„R.I.P. Susi und mein Beileid an die Angehörigen.“

„Ruhe in Frieden und grüße alle Rot-Weissen da oben. Die vielen Erlebnisse mit einem Bierchen in der Hand an deinem Stübchen bleiben unvergessen…“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr News für dich:

Der RWE spielt übrigens am 28. Juni das nächste Mal gegen den VfB Bottrop. Am 5. Juli tritt der Verein dann gegen „Schwarz-Weiß“ Essen an. Wo die Fans dann feiern werden, bleibt abzuwarten. Eines ist sicher: Das Stauder bei Susi wird ihnen sicherlich fehlen.