Tierheim in NRW trauert um Hund – er verbrachte fast sein ganzes Leben dort

Die Pfleger des Tierheim Mülheim (NRW) erleben tagtäglich die traurigsten Tierschicksale. Einige Geschichten gehen dabei besonders ans Herz – alle voran die von Hund Paul. Der Vierbeiner ist im Alter von zehn Jahren jetzt verstorben.

Das Tierheim Mülheim (NRW) ist in diesen Tagen in großer Trauer. Die Pfleger mussten von einem geliebten Vierbeiner Abschied nehmen – satte neun Jahre, also fast sein ganzes Leben, verbrachte der Hund im Tierheim.

Tierheim in NRW findet rührende Worte für toten Hund

Auf seiner offiziellen Facebook-Seite (rund 6.500 Follower) verkündete das Tierheim Mülheim den traurigen Abschied jetzt in einem emotionalen Beitrag.

„Und plötzlich bleibt die Welt auch bei uns im Tierheim stehen. Unser Paulchen, Paulemann, lag gestern schlapp, apathisch in seinem Zwinger. Wir beschlossen gemeinsam mit unserer Tierärztin schnellstmöglich in die Tierklinik zu fahren“, schreibt das Tierheim in dem Social-Media-Beitrag am Dienstag (10. Juni).

Tierheim in NRW: Hund hatte Herztumor

„Dort angekommen, brach sein Kreislauf zusammen. Ein Ultraschall ergab einen Herztumor, so dass wir schweren Herzens, aber zum Wohle von Pauli, entschieden ihn nach knapp neun gemeinsamen Jahren im Tierheim gehen zu lassen. Paulchen war ein Hund, der sich wohlgefühlt hat bei uns. Paulchen, misch die Gruppe im Hundehimmel auf und grüß unsere anderen Schützlinge dort oben“, schreibt das Tierheim weiterhin.

Und zahlreiche Tierfreunde trauern mit den Pflegern des Tierheim Mülheim mit. „Ein schön geschriebener Abschiedsbericht. Schade, dass er seinen Menschen nicht gefunden hat, aber schön, dass er sich wohl gefühlt hat“, schreibt eine Frau in die Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Tierheim in NRW: Viele Tierfreunde trauern mit

„Wie traurig. Aber auch sehr traurig, dass soooo ein hübscher Hund so lange im Tierheim ist oder war“, meint eine andere Person. Ein weiterer Facebook-Nutzer drückt ebenfalls sein Beileid aus: „Traurig. Komm gut über die Regenbogenbrücke kleine Seele. Ruhe in Frieden Paul.“