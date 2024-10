Essen: Bekannte Dönerbude dicht – ekelhaft, was hier gefunden wurde

Es sollte das nächste große Ding in Essen werden. Hunderte Menschen standen bei der Neueröffnung in der Nähe vom Limbecker Platz Schlange. Sie alle wollten den Schnapper des Tages genießen: Döner für 1 Cent und dazu noch ein Foto mit dem Berliner Rapper „Massiv“ (ehemals „Pittbull“) abstauben.

Der ist schließlich das Werbegesicht von „Baba’s Döner“. Doch was in der Filiale des Berliner Franchise-Unternehmens an der Turmstraße in Essen geschah, dürfte dem Rapper, den viele auch aus der Serie „4 Blocks“ kennen, nicht gefallen haben. Nicht nur schien es so, als wäre der Imbiss nur am Eröffnungstag ein großer Besuchermagnet gewesen. Auch der Besuch der Lebensmittelkontrolle dürfte für massives Aufsehen gesorgt haben.

Essen: Ekel-Fund bei Baba’s Döner

So machten die Lebensmittelkontrolleure bei einem Rundgang bei Baba’s Döner am 7. August in Essen zahlreiche Ekelfunde. Die Rede war von einem Drehspieß vom Vortag, der am Drehgrill hing, starken Verschmutzungen im Produktionsbereich. Und auch alle Einrichtungsgegenstände seien mit „altschmierigen Ablagerungen“ verunreinigt gewesen. Und das nur drei Monate nach Neueröffnung!

Hinter den Kulissen wurde es nicht besser. Im Lagerraum entdeckten die Kontrolleure schimmeligen Salat. Und aus dem Kühlraum stach ihnen ein „unangenehmer fauliger Geruch“ in die Nase. Kurzum: Gründliches Putzen und das Einhalten von Hygienevorschriften schien bis dato nicht auf der Tagesordnung gestanden zu haben. Die Lebensmittelkontrolleure machten den Laden noch am selben Tag dicht. Bei einer Nachkontrolle am nächsten Tag seien die Mängel allerdings „ausreichend beseitigt“ worden, sodass „Baba’s Döner“ wieder öffnen durfte.

Rapper „Massiv“ bei der Eröffnung von Baba’s Döner in Essen. Foto: Jonas Richter / Funke Foto Service.

Standort Essen verschwindet von der Karte

Doch zwei Monate später ist die Filiale in Essen dauerhaft geschlossen. Auf der Internetseite des Franchise-Unternehmens wird die Filiale in Essen nicht mehr geführt.

Baba’s Döner in Essen ist geschlossen. Foto: Chaleen Goehrke / DER WESTEN

Zu den Gründen hat man sich aus Berlin auf Nachfrage von DER WESTEN bisher nicht geäußert. Die hygienischen Zustände dürften den ein oder anderen Kunden jedoch abgeschreckt haben.

Mehr Themen:

Womöglich war der Weg für die erhoffte Laufkundschaft vom Limbecker Platz aus auch zu weit – zumal auf dem Weg dorthin noch weitere Imbisse mit vergleichbarem Angebot mögliche Kundschaft locken.