Essen: Mann bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Schrecklicher Vorfall in Essen! Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist ein 73-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach Zeugen.

In Essen-Altenessen kam es am Dienstagabend (28. Mai) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 73-Jähriger stürzte auf der Altenessener Straße mit seinem Motorroller so schwer, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

+++Essen: Neue Knallhart-Regelung in jedem Freibad – wer sie nicht kennt, muss draußen bleiben+++

Gegen 18.20 Uhr war der 73-Jährige aus Raesfeld mit seinem Motorroller auf der Altenessener Straße in Fahrtrichtung Heßlerstraße unterwegs. Plötzlich passierte es: Ohne Fremdeinwirkung rutschte der Mann beim Linksabbiegen in die Nordsternstraße auf regennasser Fahrbahn aus – und stürzte schwer!

Ebenfalls interessant für dich, wenn du aus Essen kommst: Limbecker Platz in Essen: Kunden fällt plötzlich versteckter Automat auf – ihn sollte jeder kennen

Mehrere Personen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Vor Ort wurde der Rollerfahrer von einem Notarzt behandelt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Polizei Essen ermittelt jetzt zu dem Vorfall

Für die Dauer der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde die Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der genaue Unfallhergang und die Unfallursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Wenn du etwas gesehen hast und Angaben machen kannst, dann melde dich bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.

Erst kürzlich kam es in Essen zu einer schlimmen Massenschlägerei. Was es damit auf sich hat, kannst du in diesem Artikel nachlesen.