Essen: Üble Massenschlägerei unter Familien – nicht die einzige an diesem Abend

Üble Massenschlägerei in Essen! Am späten Donnerstagabend (23. Mai) kam es kurz vor Mitternacht in Vogelheim zu einem heftigen Streit zwischen zwei Familien. Vor einem Ladenlokal auf der Vogelheimer Straße eskalierte die Lage so sehr, dass über 30 Personen aufeinander losgingen – und sogar Gegenstände wie Stühle als Waffen benutzt wurden!

Die Polizei Essen wurde alarmiert, rückte sofort mit etlichen Kräften zum Tatort aus. Die Beamten fanden zwei verletzte Personen vor, von denen eine mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Essen: Massenschlägerei unter Familien

Weil so viele Beteiligte zu verzeichnen waren und die Lage zunächst unübersichtlich war, forderte die Essener Polizei Unterstützungskräfte aus benachbarten Städten im Ruhrgebiet an.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein Konflikt unter den Familien der Auslöser der heftigen Auseinandersetzung gewesen sein könnte. Die Polizei nahm die Personalien der Beteiligten auf, setzte die Ermittlungen bis in die Nacht zum 24. Mai fort, um den genauen Hergang des Vorfalls zu klären.

Essen: In Vogelheim lieferten sich rund 30 Personen eine Massenschlägerei. Foto: Justin Brosch

Auch in Kray prügelte sich eine Gruppe

Kaum zu fassen, aber es war nicht die einzige Massenschlägerei in Essen. In Kray gerieten mehrere Personen in der Straße Fünfhandbank aneinander. Auch hier war der Streit so derbe eskaliert, dass Gegenstände wie eine Schaufel und ein Baseballschläger eingesetzt wurden. Als die Polizei mit etlichen Beamten anrückte, flüchteten mehrere Autos vom Tatort.

Ein Fahrzeug konnte nach einer kurzen Verfolgung in der Soester Straße gestoppt werden. Dabei wurden ein Mann und eine Frau festgenommen. Auch eine Schaufel, die zum Schlagen verwendet wurde, stellten die Beamten sicher. Kurios: Ein Mann saß auf der Ladefläche eines Transporters, hielt sich ein Kühl-Akku ins Gesicht. Die Polizei ermittelt auch hier den Auslöser und Verlauf des Streits.