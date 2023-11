Essen: Wirt-Paar schließt Traditionslokal nach 30 Jahren – doch es gibt Hoffnung

Das war’s: Ein Wirt-Paar schließt nach 30 Jahren sein beliebtes Lokal in Essen-Frintrop. Doch Gäste dürfen sich Hoffnung machen. Es ist nicht so ganz endgültig Schicht im Schacht…

Die Honermanns machen Schluss – Schluss mit ihrer Gastro-Laufbahn in Essen. Das „Alt-Frintrop“ schließt nach fast 30 Jahren. Für das Paar ist es das gewesen – doch diese Nachricht dürfte die Stammgäste freuen: Das „Alt-Frintrop“ wird es auch weiterhin geben. Allerdings mit einem neuen Pächter.

Honermanns übernahmen Lokal 1994

Das berichtet die „WAZ“. Harry und Steffi Honermann (beide 56) übernahmen das „Alt Frintrop“ im Jahr 1994. Das Haus an der Frintroper Straße beherbergte bereits seit seiner Errichtung im Jahr 1893 eine Gaststätte. Das Paar machte eine Musik-Kneipe draus.

Um die 80 bis 90 Gäste waren es laut des Betreiber-Ehepaares jeden Freitag und Samstag. Zahlreiche Bands und Musiker traten hier auf. Doch nicht nur die Musik zog die Leute in das Lokal. „Ich hab’ immer gern für andere Leute gekocht“, sagt Harry Honermann, der gelernter Metzger ist. „Wir haben das hier immer gerne gemacht.“

Rauchverbot brachte Probleme

Doch die Honermanns hatten auch mit Problemen zu kämpfen. Das Rauchverbot brachte sie in Schwierigkeiten. Gäste sind plötzlich nicht mehr gekommen. „Wir mussten uns zurück kämpfen“, sagen sie.

Das Paar zog alle Register – und investierte in Küche und Personal. Sie setzten dabei auf ein Spezialgerät, den „Beefer“. Der grillt Steaks bei 800 Grad. „Wir haben an einem Wochenende zwei Rinderrücken auf die Teller gebracht, also große Mengen Steaks.“ Allein auf der Kegelbahn seien bestimmt 100 Essen im Monat verkauft worden.

Renovierung läuft

Doch jetzt ist alles vorbei – zumindest für die Honermanns. Das „Alt-Frintrop“ hat einen Nachfolger gefunden. Die Renovierungsarbeiten sind im Gange. Wie es damals dazu kam, dass die Honermanns das „Alt Frintrop“ übernahmen, kannst du im Artikel bei der „WAZ“ nachlesen.